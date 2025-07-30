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    暴雨淹路！台中工業區險成迷你運河 警秒變清道夫徒手清淤

    台中工業區道路因暴雨瞬間積水。（圖由警方提供）

    台中工業區道路因暴雨瞬間積水。（圖由警方提供）

    2025/07/30 14:14

    〔記者許國楨／台中報導〕暴雨來得又急又猛，台中工業區道路險成運河！今（30）日凌晨，工業區一路與工業區七路口因突如其來的豪大雨，短時間積水成災，眼看馬路快變成小型運河，車輛進退兩難，幸好巡邏經過的2名員警見狀立即「下水救急」，當起臨時清道夫徒手清淤，及時讓整段路恢復通行，化解災情。

    第六分局工業區派出所員警黃鉦傑與鄭允成，當時正執行夜間巡邏勤務，途經工業區七路時發現前方道路出現異常積水，許多車輛在水中緩慢爬行，甚至有駕駛停下猶豫是否繼續前進，2人立刻下車查看，發現主要排水口被大量落葉與雜物堵死，導致雨水無法宣洩，才會造成水位迅速上升、宛如小型運河。

    眼見再不處理，水勢恐蔓延至兩旁廠房造成更大災情，2名員警索性冒雨動手，一點一點將堆積在水溝口的垃圾、樹葉徒手掏出，完全無懼濕身與髒污，過程中雨勢仍持續傾盆，但隨著排水逐漸恢復暢通，原本積水路面終於慢慢退去，交通也順利恢復。

    警方事後也不忘通報市府相關單位進行後續排查與清淤作業，預防同樣地點再度積水，守住道路安全；第六分局長周俊銘也呼籲，極端氣候下暴雨常猝不及防，民眾駕車務必減速慢行，切勿強行通過積水路段，如遇災情可撥打1999或110通報，由專業人員處理，降低危險。

    員警徒手清淤。（圖由警方提供）

    員警徒手清淤。（圖由警方提供）

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