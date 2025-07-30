氣象署發布海嘯警報 仍有遊客「逗留三仙台海邊」被炎上

根據氣象署預報，東部沿海是全台灣第一個遭遇海嘯波的地區，預計在今日下午1點18分起受到影響，然而不少網友發現仍有遊客逗留在海邊觀浪。（圖擷取自「東部海岸國家風景區管理處」YouTube）

2025/07/30 13:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島今（30）日上午，其東部外海發生規模8.8強震，讓太平洋各國紛紛發部海嘯警報，台灣中央氣象署也於11點40發布海嘯警報，預計下午1點多影響台灣沿海地區，呼籲民眾盡速遠離海邊。然而，有不少網友打開東海岸即時影像，發現仍有不少遊客逗留海邊觀浪，氣得留言痛罵遊客的危險行為。

根據氣象署預報，東部沿海是全台灣第一個遭遇海嘯波的地區，預計在今日下午1點18分起受到影響，預報海嘯高度小於0.3公尺，東南部沿海（台東成功鎮至屏東滿州鄉）高度約0.3至1公尺，緊接著是東北部沿海的1點24分、西南沿海1點31分、北部沿海1點41分、最後是台灣海峽沿海1點45分。對此，氣象署已在上午發布3次海嘯警報。

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目前不少網友湧入台灣各海岸的即時影像YouTube，注意到海邊、三仙台跨海步橋上等地區，仍有許多民眾撐傘逗留，似乎在等待海嘯到來。對此，網友紛紛留言痛斥，「這些人都來看海嘯的嗎？」、「海巡署不要救，也不要勸」、「真的不要造成別人的困擾耶...這些遊客」、​​「如果真的有1公尺，那些人確定還要在那嗎？」、​​​​「竟然還有遊客？？？如果出事，真的不要浪費公共資源救人」。

另外，一些花蓮民眾收到中午收到手機簡訊海嘯警報，也抱持不以為意的態度，還在網上發文聲稱「等一下帶衝浪板去海邊看」、「只有鄉民的高度，免驚啦！」等。對此，花蓮氣象站退休主任陳世嵐指出，請民眾不要輕忽自然力量，即使是30公分高已足以沖走人車，太靠近海邊仍有危險，呼籲在海邊活動、釣魚的民眾務必前往較高處避難。

對於遊客無視警報、持續逗留海邊的行為，網友們紛紛留言痛斥。（圖擷取自「東部海岸國家風景區管理處」YouTube）

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