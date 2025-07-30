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    運用「僱用獎助」 勞發署新營就業中心助新住民媽媽重返職場

    中國新住民媽媽阿香（中）在台灣重返職場。（新營就業中心提供）

    中國新住民媽媽阿香（中）在台灣重返職場。（新營就業中心提供）

    2025/07/30 14:30

    〔記者楊金城／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心運用「僱用獎助」及「婦女再就業計畫」，協助53歲的新住民媽媽阿香成功重返職場，還順利取得中餐丙級證照提升職能，重拾自信與成就感，開啟人生新篇章。

    阿香從中國嫁來台灣20年，因全心投入照顧家庭，僅能偶爾打零工貼補家用。家庭收入主要仰賴丈夫務農種植水果的收入，經濟壓力沉重。直到女兒即將升大學，阿香為了減輕家計負擔，決定勇敢重返職場，但因在台缺乏工作經驗又已屆中高齡，求職過程並不順利，最後才由新營就業中心就業服務員郭淑菡的協助，運用「僱用獎助措施」及「婦女再就業計畫」，成功推介她至私立香格里拉住宿長照機構擔任廚師助理，就業至今已逾半年，除了有穩定收入，還可領取一筆3萬元婦女再就業獎勵金。

    香格里拉長照機構更鼓勵阿香拓展職能，主動協助她報名中餐丙級廚師證照培訓，配合上課時間為她調整排班，順利考取中餐丙級證照，專業能力再升級。

    對能回歸職場，阿香感動地說，「在台灣能夠重新出發、學習新技能，覺得很欣慰、很有成就感！」

    新營就業中心主任陳續文說，「僱用獎助措施」鼓勵企業進用弱勢失業勞工，依僱用勞工身分別，每人每月發給9000元至1萬5000元不等的獎助津貼，最長補助12個月。另「婦女再就業計畫」透過「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「雇主工時調整獎勵」鼓勵女性重返職場，勞工、雇主都有獎勵。

    53歲的新住民媽媽阿香成功重返職場，還順利取得中餐丙級證照提升職能，重拾自信與成就感。（新營就業中心提供）

    53歲的新住民媽媽阿香成功重返職場，還順利取得中餐丙級證照提升職能，重拾自信與成就感。（新營就業中心提供）

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