嘉南地區受損光電案場水質 環境部再抽驗重金屬無異常

丹娜絲颱風侵襲中南部，造成台南、嘉義等地光電板破損。（資料照，記者林宜樟攝）

2025/07/30 13:19

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲風災衝擊中南部，連帶有14萬5千片太陽能板受損；環境部今（30）日說明，針對嘉南地區受損光電案場的水域水質，已於本週一再次抽驗，最新結果顯示並無異常，受損光電水域的水質無重金屬污染風險。

環境部表示，本週一（28）日會同地方環保局，再針對嘉義貴舍2、新庄、新塭等3處滯洪池案場再抽驗水質，該檢測針對原規劃中較關鍵的鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳8項重金屬檢測外，滾動調整擴大增加銦、鉬、鋇、銻等4項。

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環境部指出，檢驗當天，嘉義受西南氣流影響，有降雨發生，現場有地表逕流及底泥擾動，水色偏黃且混濁。不過，監測結果顯示，鎘、六價鉻、銀、銦、鉬、銻等6項皆未檢出，其餘鉛、銅、鋅、鎳與前次檢驗結果相近，除錳數值因當地背景值本就偏高外，研判受暴雨沖刷，底泥擾動水質混濁導致測值波動變化，整體監測結果無異常，水中重金屬符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」。

環境部進一步說明，此次擴增檢測的銦、鉬、鋇、銻，結果亦遠低於飲用水水質標準，顯示無污染環境風險情形。

環境部強調，從主動檢測到持續監控緊盯水質變化，再抽驗顯示短期內破損的光電模組對案場水質尚無影響，且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康風險無任何關聯，未來除現地定期監督清除流程外，為確保環境風險安全，持續2週進行檢測1次。

環境部重申，光電板模組主要由鋁框、玻璃、EVA 膜與發電元件等組成，目前國內廠商的回收率高達92%，並非掩埋或焚燒去化，並積極輔導做到全生命週期循環，未來幾年國內處理量能尚足以因應。

針對各界關注的災後受損太陽光電模組現地清除、去化處理、環境復原、以及大雨後病媒蚊防治工作等，環境部表示，目前積極滾動監控抽驗列管案場，督促業者加速清理受損光電案場復原進度，確保環境安全無虞。

環境部針對嘉南地區受損光電案場，抽驗12項重金屬檢測，最新結果顯示並無異常。（環境部提供）

環境部抽檢嘉南災損光電案場的水域水質，檢測結國無異常。（環境部提供）

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