彰化志工送愛心物資進災區 目擊豬舍淹水豬隻趕上馬路逃命

嘉義地區豬舍淹水，養豬戶無奈將眾多豬隻趕上路避難，道路擠滿豬隻，畫面怵目驚心。（彰化縣黨部提供）

2025/07/30 14:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕中南部連日暴雨，南投、雲林及嘉義以南多地今天（30日）停班停課，多處傳出災情。台灣民眾黨彰化縣黨部組成「關懷行動隊」，連續2天載送募集來的民生物資送到嘉義朴子，由公所及國軍送進災區給鄉親，協助整理家園。志工指出，目前最缺的是消毒水，希望能協助居民加快清理與重建，恢復正常生活。

中央氣象署發佈今天天氣仍不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨，雲林以南尤為明顯，部分地區恐有豪雨甚至超大豪雨發生。

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受丹娜絲颱風與持續降雨雙重夾擊，南部災區原本尚未完全復原，如今再次受創。有志工目睹嘉義朴子養豬戶的豬隻因豬舍淹水被迫趕上路躲避，情況令人擔憂。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，昨已先運送兩車物資到嘉義朴子，今天清晨再度出發，將來自彰化的民生物資送達災區。他說，這次行動多虧志工夥伴不眠不休協助物資募集與運送，展現跨縣市支援的行動力。

温宗諭指出，目前最急需的是消毒水，方便由市公所分送給居民，用於災後環境清潔與防疫。他也強調，災後挑戰才剛開始，希望各界善心不間斷，一起守護受災鄉親。

嘉義被暴雨襲擊，重創民宅，居民一早忙著清理家園，門前堆滿泡水後的生活垃圾。（彰化縣黨部提供）

民眾黨彰化縣黨部志工搬運一箱箱物資，接連2天送往嘉義朴子災區支援災後重建。（彰化縣黨部提供）

堆滿走廊的泡麵與飲料箱，為災區準備的民生物資整裝待發，盼助災民度過難關。（彰化縣黨部提供）

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