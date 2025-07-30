東部海嘯警報僅「30公分」波高需要怕嗎 花蓮民眾多不在意

花蓮人手機上午11點50分都收到海嘯警報。（記者花孟璟攝）

2025/07/30 13:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕俄羅斯堪察加半島今天早上7點25分發生規模8.8強烈地震，中央氣象署海嘯警報預報東部沿海將於下午1點18分出現約30公分波高，是全台灣第一個遭遇海嘯波的地區！花蓮民眾也在上午11點50分左右收到手機簡訊，但多數不以為意，還有鄉民說「只有鄉民的高度，免驚啦」！

花蓮民眾接近中午收到手機簡訊海嘯警報，預估在1點18分影響東部沿海，不過花蓮人普遍不太擔心，甚至還有網友說「等一下帶衝浪板去海邊看」、「不就是鄉民的高度，有什麼好怕」！對此，花蓮縣府中午發出海嘯快訊，呼籲海邊低窪地區民眾務必疏散避難，花蓮區漁會也對漁民發布通報，呼籲海邊作業的漁民小心。

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花蓮氣象站退休主任陳世嵐認為，請民眾不要輕忽自然力量，氣象署預報出來的海嘯高度，是經過電腦模擬計算綜合考量，雖然看起來只有30公分，但是和一般海浪不一樣的是，因為海嘯能量是排山倒海，波長數百公里的海嘯波到近岸時速度放緩，能量會持續一段時間，即使是30公分高已足以沖走人車，太靠近海邊仍有危險，呼籲在海邊活動、釣魚的民眾務必前往較高處避難，如果發現海水快速被吸回海上有如退潮就來不及了，千萬不要輕忽冒險。

中央氣象署經電腦模擬評估後，上午共發布3次海嘯警報。預報資料顯示，台灣最早遭遇海嘯是東部沿海地區，時間1點18分起受到影響，預報海嘯高度小於0.3公尺，東南部沿海（台東成功鎮至屏東滿州鄉）高度約0.3至1公尺，緊接著是東北部沿海的1點24分、西南沿海1點31分、北部沿海1點41分、最後是台灣海峽沿海1點45分。

花蓮人收到地震警報的反應，因為普遍認為花蓮的海底地形陡峭，災害性海嘯的機會很低，但氣象署強調不可輕忽。（記者花孟璟翻攝）

海嘯的威力不能輕忽。（資料照，氣象署提供）

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