俄羅斯外海8.8強震引發大海嘯 郭鎧紋：威力等同8000顆原子彈

俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8的地震，後續餘震不斷，引發北太平洋沿岸地區海嘯警報。（圖擷自USGS網站）

2025/07/30 12:51

〔記者黃宜靜／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8地震，後續餘震不斷，引發北太平洋沿岸地區海嘯警報，我國中央氣象署也發布海嘯警報，海嘯波預計13:18抵達台灣東部外海；前氣象局地震中心主任郭鎧紋表示，該起強震釋放能量相當於8000顆原子彈，但預估對台灣影響較小；另他也提醒，發生強震前，可能會有規模7地震、南北極區地震異常、規模6地震頻率急增3大跡象，目前均符合，顯示全球地震進入活躍期。

俄羅斯堪察加半島近海在台灣時間今（30）日上午7時24分發生強震，規模從8.7上修到8.8，是2011年311東日本大地震後全球最大震。環太平洋地區發布海嘯警報，堪察加半島觀測到4公尺海嘯，目前海嘯已抵達日本，預估午後可能抵達台灣。

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郭鎧紋說明，堪察加半島為地震頻繁地區，1952年曾發生規模9.0強震。此次發生規模8.8強震原因推測為太平洋板塊隱沒到北美板塊造成。此次規模8.8強震釋放能量相當於8000顆原子彈，未來可能出現規模7以上餘震。

未來是否可能發生規模8.0以上強震，郭鎧紋點名3大跡象，包括規模7地震出現、南北極區地震異常、規模6地震頻率急增。他表示，7月20日時堪察加半島發生規模7.4地震；再者，南北極地區出現頻繁地震時，也是發生強震的可能徵兆；最後，規模7地震出現後，1個月內若全球規模6地震超過13次，也可能是警訊，截至昨日已有18個地震，符合預測。

郭鎧紋提醒，全球在2021年發生3個規模8以上強震後，即使出現規模7地震時，後續地震次數也很少，表示地球進入沉睡期；然在緬甸大地震發生後，開始出現十幾次餘震，代表地球地震活動進入活躍期，呼籲民眾多加注意。

中央氣象署發布海嘯警報。（圖為中央氣象署提供）

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