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    臺鹽「碘鹽成金」大抽獎 1兩黃金、8888元現金等你抱回家

    臺鹽公司推出夏季回饋活動「碘鹽成金！抽黃金！」，在八月一日起至九月三十日購買指定鹽品並登錄發票，有機會抽中黃金一兩、Le Creuset鍋具與現金等好禮。（臺鹽公司提供）

    臺鹽公司推出夏季回饋活動「碘鹽成金！抽黃金！」，在八月一日起至九月三十日購買指定鹽品並登錄發票，有機會抽中黃金一兩、Le Creuset鍋具與現金等好禮。（臺鹽公司提供）

    2025/07/30 14:09

    〔記者王俊忠／台南報導〕這個夏天，買鹽也能變黃金！臺鹽公司推出最有「鹹」味的「碘鹽成金！抽黃金！」活動，從8月1日起至9月30日止，凡於各大通路購買台塩特級碘鹽、減鈉含碘鹽、美味含碘鹽、氟碘鹽、含碘海鹽、無碘鹽等品項，並於活動網站登錄發票，就有機會把頭獎「黃金1台兩」抱回家，還有鍋具及現金等多項好禮等你抽，讓每天下廚的你也能成為大贏家！

    臺鹽公司表示，70多年來用心守護國人健康，滿足多樣化鹽品需求，該公司通霄精鹽廠為全國唯一製造精製鹽的工廠，品質優良，製鹽原料取自台灣海峽清淨水源，採用離子交換膜電透析與三效真空蒸發製鹽技術，有效去除塑膠微粒、重金屬及農藥殘留，鹽品並通過ISO 9001品質管理及ISO 22000食品安全管理驗證，品質符合國家CNS4056與WHO（世界衛生組織）食用鹽標準。多元配方也貼近國人飲食習慣，讓每個人都能選對鹽、吃得健康。

    臺鹽說，只要在「碘鹽成金！抽黃金！」活動期間，掃描廣宣QR Code或上網搜尋活動網站，登錄單筆消費發票，即可獲得1次抽獎機會，買越多、機會越高！本次抽獎將送出：頭獎黃金1台兩1名、貳獎Le Creuset琺瑯鑄鐵媽咪鍋3名、參獎8888元現金3名，及肆獎Le Creuset花蕾系列餐盤組5名。中獎名單將於10月8日公布於活動網站http://www.taiyenwater.com.tw/salt/，並同步以Email通知得獎者。詳情請見活動網站或洽客服專線0800-230-990。

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