教育部攜手中山大學打造安全網路環境，三層式防護技術阻色情暴力。（資料照）

2025/07/30 13:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕保護兒少安全使用網路！中山大學研發專為教育學術單位設計的網路內容安全防護阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（TANWP）」，採用三層式防護技術，針對不同的網站連線方式分層過濾，能防止學生接觸暴力、色情、血腥、賭博等有害資訊，保護台灣學術網路的網路內容安全。

隨著網際網路使用普及與影音媒體快速發展，兒童與青少年接觸不良網路內容的風險也大幅提升。為保障學生身心健康，教育部依據《兒童及少年福利與權益保障法》第43條與第46條之規定，在TANet範圍內推動不當內容的過濾與阻擋措施，並為此委託中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」。

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教育部指出，「不當資訊防護系統」採用三層式防護技術，針對不同的網站連線方式進行分層過濾，能有效阻擋包含色情、暴力、恐怖、血腥、危險行為及其他可能對身心健康有害的網路內容。防護系統亦透過自主蒐集黑名單、TANet 使用者回報機制、iWIN網路內容防護機構受理之民眾檢舉等管道，與學術界及業界合作，持續擴充與更新防護清單，提升整體防護效能。

教育部提到，此防護系統每年可過濾數千億次的網頁瀏覽次數，有效阻擋學術網路中的不當資訊瀏覽行為。後將持續提升內容過濾技術，目前已初步導入AI技術，可快速且自動更新防護系統，並強化與各區網中心、教育機構及相關組織之協作，共同建構跨領域的聯防網絡。

而近期並將防護技術應用至智慧型手持裝置，以增加防護範圍。不當資訊防護系統已全面部署至全台12個區網中心，涵蓋範圍包括全台高、國中小學及其他教育學術單位，確保台灣學術網路使用上的內容安全，杜絕不當資訊網站內容的侵擾，提供兒童與青少年優質完善的網路學習環境。

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