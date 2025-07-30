爭取開發溫泉、串聯周邊鄉鎮發展低碳觀光，通霄溫泉協會成立。（苗栗縣通霄溫泉開發促進管理協會提供）

2025/07/30 13:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮部分區域經探勘存在地熱，引起關注，不少地方人士認為可藉由地熱開發溫泉，促進通霄鎮觀光，避免通霄鎮人口持續流失。包括居民、專業顧問等今天在通霄鎮興民農場舉辦苗栗縣通霄溫泉開發促進管理協會（通霄溫泉協會）成立大會與第一次會員大會，並邀請周邊鄉鎮如苑裡、三義與銅鑼鄉觀光業者，盼打造結合溫泉與低碳旅遊的觀光廊帶。

「不只是開發一個觀光景點，而是在打造一種能與地方共生、與自然共榮的生活方式。」通霄溫泉協會表示，成立促進會可整合居民與地方人士意見以便凝聚地方共識，也為未來推動跨域合作與公共參與打下基礎，希望吸引更多關注永續觀光、文化保存與地方創生的民眾加入。

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通霄鎮雖屬於苗栗縣海線區域，協會認為福興里位於台1線、台3線之間，且能藉由縣道串聯三義鄉、銅鑼鄉與苑裡鎮觀光業者，適合帶頭推動溫泉資源的永續利用與在地觀光產業的轉型升級，協會強調，未來推動社區生活與生態展示平台、藝術家駐村計畫、在地導覽志工培訓，以及原生植物導入行動，強化溫泉聚落的文化內涵與永續價值。

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