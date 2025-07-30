真的遇到海嘯怎麼辦？ 氣象署「4步驟」自救

俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8地震，引發海嘯。圖為日本2011年3月11日大地震引發海嘯。（美聯社）

2025/07/30 12:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8地震，引發海嘯，初步研判，該地震所引發海嘯預計約於今日下午13時18分開始影響台灣。氣象署已發布海嘯警訊，提醒沿海民眾提高警覺嚴加防範。有氣象粉專提醒，海嘯波可能維持數小時之久，台灣周圍海底地形錯綜複雜、充滿未知，海嘯高度將因地而異，難以完全準確預測。若真遇上海嘯，氣象署過去也教民眾四步驟「往高處、往內陸、找堅固、抓牢固」自救。

因應日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》帶來民眾對災害防治的討論，氣象署粉專「報地震 - 中央氣象署」本月4日曾發文表示，海嘯預警可能透過電視、廣播、手機細胞廣播訊息等管道發布。一旦收到海嘯警訊或海嘯警報，請不要傻傻待在原地，「務必！立刻！往高處、往內陸、找堅固、抓牢固！」

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氣象署解釋，「往高處」指，若你所在的位置附近正好有高樓或山坡，請往高處移動。建議待在3層樓（高約10公尺）以上的區域，靜靜等待警報解除。「往內陸」指若附近沒有高處，請往內陸移動，盡量遠離海岸線。短程移動不建議開車，以免塞車、影響逃生，或是連人帶車被海嘯捲走。

氣象署表示，海嘯來襲時，最理想的狀態就是逃往高處或內陸，但如果不幸剛好在海邊或低窪地區，眼看海嘯就在不遠處，真的、真的來不及逃跑，請採取下列2種行動。

​「找堅固」，指若來不及往高處或內陸移動，建議就地尋找堅固的建築物避難，並且盡可能打開所有門窗，減少海嘯對建築物的衝擊。「抓牢固」，若最後不幸落入水中、遭海嘯沖走，請保持冷靜，抓住大型漂浮物，或是想辦法爬上附近相對較高的固定物，等待後續救援。

氣象署提醒，千萬不要在第一波海嘯結束後，立刻折返原地！畢竟可能還會有第二波、第三波，而且不一定是幾分鐘內就會襲來，有可能間隔長達數小時，誰都說不準。因此，建議民眾持續關注氣象署海嘯資訊，等到「海嘯警報解除」或「海嘯警訊解除」的消息發布後，再返回原處。

海水退去後，若發現遭海嘯沖毀的設施或建築物，請勿隨意接近，以免倒塌造成二次傷害。無論如何，收到海嘯預警後，千萬不要出於好奇前往岸邊觀浪，或是專程跑回家收拾財產，以免耽誤逃生時間。先趕快想辦法逃難、保住自己的生命安全就對了。

中央氣象署今日上午發布海嘯警訊。（取自中央氣象署官網）

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