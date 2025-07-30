北市蛋黃區BOT逾萬坪、實需僅621坪 監院糾正台北大學、教育部

監委范巽綠（左起）、施錦芳、賴鼎銘今天召開記者會，說明國立台北大學台北校區BOT案的調查結果，糾正教育部及北大。（記者王藝菘攝）

2025/07/30 13:09

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（30）日公布針對國立台北大學（下稱北大）台北校區BOT案的調查結果，糾正教育部及北大，指出該校為避免校地遭收回，於民生與建國校區推動兩案BOT開發，卻涉使用需求不足、違反文教設施原則、未依國產法規定撥還土地等問題，教育部亦未善盡審查監督責任。

監委施錦芳、范巽綠、賴鼎銘指出，北大自2009年日間部全數遷至三峽後，台北校區僅辦理推廣教育與碩士在職專班，卻於民生及建國校區推動BOT案，開發總面積逾4萬坪，但僅提出621坪使用需求，顯與實際不符。

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北大校區已遷三峽卻在北市建萬坪產學中心

另，北大民生校區興建「校友會館」實為一般旅館設施，雖符合土地商業用途，但基地較小、房間數也不多，實難發揮效益；建國校區則打造樓地板面積達3萬餘平方公尺的「產學中心」，實難提供三峽校區多數師生使用，亦無相應教學單位與專業人力可運作。

調查指出，教育部僅將審查意見併附公文請北大「參考」、「釐清妥處」，即逕予認定設施屬「文教設施」，並授權該校執行BOT，未待具體回應即核定，顯有不當。兩案105至108年每年營運收入僅占北大全年收入約2.93%至5.29%，挹注校務有限，卻將使用權利50年讓予廠商，難謂允當。

監委亦揭露，合江校區現作為私立高職學生宿舍使用，未符合大學使用目的。台北校區整體土地長期低度利用、不合理使用，教育部未依國產法督促撥還，未見整體高教資源配置作為。

施錦芳直言，大學法保障學術自由，但國立大學校產仍應依法處理，校務會議不應推翻早年教育部決議，教育部難辭其咎。

監察院並指出，國內多起BOT案皆有類似校地使用爭議，教育部應儘速釐清「文教設施」認定標準，嚴審BOT與教學研究之關聯性，以導正大學推動BOT之方向。

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