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    西南沿海浪高恐達1公尺 雲縣府:沿海民眾避免靠近海邊

    雲林縣口湖鄉萡子寮漁港去年已將防潮牆加高到3公尺高，初步估計此波海嘯影響不大。（資料照）

    雲林縣口湖鄉萡子寮漁港去年已將防潮牆加高到3公尺高，初步估計此波海嘯影響不大。（資料照）

    2025/07/30 12:26

    〔記者李文德／雲林報導〕今（30）日上午俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.8的地震並引發海嘯，中央氣象署發布海嘯警訊，預計下午1點18分開始影響台灣，約1點31分影響西南沿海，可能有0.3至1公尺的浪高。雲林縣府呼籲，民眾下午1至2點避免靠近海邊。

    中央氣象署指出，北部沿海地區預計13:41受影響，浪高小於0.3公尺；東北13:24受影響，浪高小於0.3公尺；東部沿海地區13:18受影響，浪高小於0.3公尺；東南沿海地區13:19受影響，浪高0.3至1公尺；西南沿海地區13:31受影響，浪高0.3至1公尺；海峽沿海地區13:45受影響，浪高小於0.3公尺。

    前年8、9月萡子寮漁港先後受到卡努颱風帶來的西南氣流、天文大潮及超級藍月影響下，發生嚴重海水倒灌淹沒港區，雲林縣沿海是否會受影響，也令當地民眾非常關注。

    縣府水利處長許宏博表示，雲林縣口湖、台西沿海地區為可能受影響地區，而根據潮位預報，下午1點30分口湖鄉的潮位約1.3公尺，去年萡子寮漁港已將堤岸防潮牆加高至3公尺，預估影響不大，現已請教氣象防災專家，初步評估，海嘯抵達台灣後，預期會小於0.3公尺，對雲林影響有限。

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