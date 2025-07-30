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    彰市彰南路3公里綠蔭大道消失 百棵大樹下落曝

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移，下落引發熱議。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移，下落引發熱議。（記者湯世名攝）

    2025/07/30 13:17

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路15處路口「偏心」車道及標線調整工程已完工啟用，不過沿線3公里路段中央分隔島的上百棵大樹卻都「不見了」，地方熱議這些樹的去向，還有人認為種植行道樹可以淨化空氣，有助市容景觀，不該移除，不過也有人認為行車視線變好，贊成移除。公路局則說，考量行車視距及維護管理，這100棵大樹都遷移到國道3號與台76線交會處空地種植，原址未來也不會再補植。

    彰化市彰南路15處路口「偏心」車道及標線調整，讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，並設置行人穿越線與庇護島，不過地方都在熱議，原本沿線種在中央分隔島上的大樹「怎麼不見了？」還有人質疑「是否被砍除棄置？」

    有民眾認為，分隔島種植行道樹不僅可以淨化空氣，還有助市容景觀，夏天也可以幫助降溫，現在種樹都來不及了，為何還要砍樹？不過也有民眾反對種樹說，以往沿線大樹會擋住行車視線，有時候還會有人穿越分隔島從大樹中竄出，相當危險，下雨天還要擔心大樹突然倒下壓到人、車，因此他們贊成把大樹移除，讓行車更安全。

    彰化工務段長廖志彬表示，彰南路沿線3公里分隔道上原本種植約100棵印度紫檀，在道路改善工程時，考量行車視距及維護管理，經他們邀請專家學者現勘認為應將這些行道樹遷移；這100棵樹當中，有3成因樹型不良辦理移除，7成則遷移至國道3號與省道台76線交會處的一塊空地種植。

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移。（記者湯世名攝）

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹今年6月全部遷移。（圖由彰化工務段提供）

    彰化市彰南路3公里路段百棵大樹今年6月全部遷移。（圖由彰化工務段提供）

    彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移到適當處所種植。（圖由彰化工務段提供）

    彰南路3公里路段百棵大樹都已遷移到適當處所種植。（圖由彰化工務段提供）

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