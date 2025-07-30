宜蘭國際綠色影展 深海沉船紀錄片「沈睡的水下巨人」拉序幕

2025宜蘭國際綠色影展將由「沈睡的水下巨人」深海沉船紀錄片拉開序幕。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/07/30 12:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭國際綠色影展訂於8月2日晚間6點在羅東文化工場登場，由開幕片「沈睡的水下巨人」拉開序幕，活動持續到10月18日，放映25部環境影像作品，涵蓋劇情、紀錄與動畫片，均免費觀賞，邀請大家透過觀影反思永續議題。

宜蘭縣政府環保局今天（30日）指出，本屆影展以「流動」為主題，精選19部國際影片與6部台灣作品，包含關注海洋生態、氣候、人文議題的深度紀錄片與動畫。開幕片「沈睡的水下巨人」，由金鐘導演李景白歷時4年拍攝，潛入台灣50公尺深海域，拍攝深海沉船生態，是難得一見的海洋影像力作。

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開幕當晚由潮聲旗魚陣結合海廢鼓團、旗魚、旗陣，演出獨具特色的旗魚陣，前250名入場者將獲贈80元美食券及限量冷飲，請自備餐具、環保杯，觀影後還可領取淨灘回收寶特瓶手作的永生花禮品（限量200份），藉此傳遞影展的綠色精神。

影展分成戶外、戲院及社區場，戶外場開放自由入場，戲院場及社區場建議線上預約，活動同步推出觀影集章回饋，集滿3、6、9場次，可兌換香氛片、咖啡包、影展印花小提袋、影展印花摺疊購物袋等紀念禮，部分場次安排映後座談，準時入場可參加抽獎，詳情請上宜蘭國際綠色影展臉書粉專查詢。

潮聲旗魚陣8月2日晚間將到羅東文化工場演出，為影展揭開序幕。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭國際綠色影展開幕片放映後，將送出200份由淨灘回收寶特瓶手作的永生花。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭國際綠色影展訂於8月2日開幕，持續到10月18日，放映25部環境影像作品。（圖由宜蘭縣府提供）

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