管制藥品管理231家次違規 未依規定登載占4成最多

食藥署副署長王德原（中）表示，去年稽查1萬1962家機構的管制藥品管理情形，共查獲231家次違規。（記者林惠琴攝）

2025/07/30 12:21

〔記者林惠琴／台北報導〕日前高醫董座陳建志傳出與外遇對象、小港醫院副院長馮明珠涉使用管制藥品不符規定，遭高雄市衛生局裁罰。衛福部食藥署今（30日）表示，去年稽查1萬1962家機構的管制藥品管理情形，共查獲231家次違規，以「簿冊未依規定登載、登載不詳實」占4成為最大宗。

食藥署管制藥品組科長黃君堯表示，「管制藥品」成分與毒品一樣，但其為合法醫藥及科學使用的成癮性麻醉藥品、影響精神藥品及其他認為有加強管理必要的藥品。

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黃君堯指出，管制藥品依習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性分成四級管理，級數越低代表其依賴性及濫用性越高。第一級如古柯鹼、嗎啡、海洛因；第二級如可待因、昐坦尼、美沙冬；第三級如愷他命、丁基原啡因、硝甲西泮（一粒眠）；第四級如佐沛眠、丙泊酚、安定（二氮平）。

黃君堯說明，從事管制藥品相關業務者，包含製造、輸出、輸入、運輸、販賣、調劑或使用，均須事前取得中央衛生主管機關核發的證照或核准文件。機構業者每日亦須於簿冊詳實登載管制藥品的收支、銷燬、減損及結存情形，並定期向主管機關辦理申報。

食藥署副署長王德原表示，去年稽查醫院、診所、藥局、西藥製造販售業等1萬1962家機構的管制藥品管理情形，共查獲231家次違規，以「簿冊未依規定登載、登載不詳實」占93家為最大宗，其次是「未依規定定期申報收支結存情形、申報不實」共34家、「未依藥品調劑規範作業」共28家。

食藥署今日記者會也邀請管理良好的台大醫院代表、護理師鄭靜宜出席分享，她表示，該院的管制藥品均採專櫃上鎖及單獨存放，且需有專人管理鑰匙，但櫃子上「未標示管制藥品」，主因是藥櫃位於護理站，經過的人很多，擔心被有心人士不法取用。現在智慧藥櫃占比已達8成，每單位管控權限人員，使用者更需註冊與指紋生物辨識。

台大醫院護理師鄭靜宜分享該院管制藥品的管理經驗。（記者林惠琴攝）

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