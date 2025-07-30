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    機捷響應原住民族日 8/1至8/7穿原民服飾可免費搭車

    桃園捷運公司響應「原住民族日」，8月1日至7日推出「穿著族服免費乘車」活動。（桃捷公司提供）

    桃園捷運公司響應「原住民族日」，8月1日至7日推出「穿著族服免費乘車」活動。（桃捷公司提供）

    2025/07/30 12:22

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局響應「原住民族日」，8月1日到7日，不論民眾是否具有原住民族身份，只要上半身或下半身穿著原住民族傳統服裝，或配戴含紋路、圖騰等原民風格的飾品、包包或鞋款，都能不限次數免費搭乘桃園機場捷運。

    桃捷公司表示，民眾須於進出機捷各車站閘門時，主動到旅客詢問處，出示裝扮或飾品，經由站務人員確認後，才能免費搭乘機捷，希望利用一年一度的8月1日原住民族日，讓民眾共同體驗原力十足的機捷之旅。

    另，去年8月1日開幕、位於機捷A17領航站對面的KIRI國際原住民族文創園區，也響應原住民日，從8月1日起到8月底，推出園區店家優惠，民眾只要穿著原住民族服飾、或配戴原民圖騰飾品、或出示交通電子票證包括桃園捷運定期票與TPASS通勤月票等，就能享有園區內14家特色店鋪的專屬折扣等好康。

    桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局響應「原住民族日」，推出「穿著族服免費乘車」活動。（桃捷公司提供）

    桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局響應「原住民族日」，推出「穿著族服免費乘車」活動。（桃捷公司提供）

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