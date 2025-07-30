轟天響雷加炸裂聲嚇壞人 電表跳電誤認被雷擊中

大批驚消到場。（記者劉人瑋攝）

2025/07/30 13:07

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早台東市區的雷鳴一定讓市民十分有感，一聲雷鳴時長而巨響讓許多市民稱「快嚇死」、「想找地方躲」，而之後位在文化街一處店家的電表也傳出爆裂聲，民眾以為是「被雷劈到」，連忙躲起來報警，台東分局中興派出所第一時間就趕到，料想著疏散民眾，原來只是跳雷、虛驚一場。

大批消防隊員乘數輛救災車輛到場後，只見到淋成落湯雞的警員在場維護秩序，電表仍滋滋做響、冒出電弧與白煙，查明並無大礙，通知屋主切斷全屋電匣並聯絡台電人員處置後隨即離去。只是一直冒著白煙與電弧，仍有附近民眾留在當地遠望，「查看是否有爆炸還是什麼狀況，第一時間好逃走」。

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屋主表示，事發時只聽爆裂聲響，由於先前的數道驚雷，因此報案者可能以為自家電表被雷劈到。鄰居說，在文化街路面的電表都能被劈到，那可能後果會嚴重許多。只是屋主見到才換了1年的新型電表馬上就故障，感到十分頭痛。

再者，也疑似雷雨造成全市多處電力出現問題，台電人員疲於奔命，還需花一段時間解決手中工作方能到事故現場，只能先由警方維持秩序，避免民眾靠近。

電表冒出白煙和電弧。（記者劉人瑋攝）

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