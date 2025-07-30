桃園市民卡路邊停車5折優惠 延至10月底

桃園市長張善政主持市政會議宣布，市民卡路邊停車優惠5折，將延至10月底。（記者謝武雄攝）

2025/07/30 13:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市民卡2.0」1月上路，美中不足的是無法使用App付款，為此市府與各大行動支付合作，從6月1日提供行動支付服務，6、7月還提供APP用戶路邊停車5折優惠，6月透過APP繳費3萬筆、7月預估倍增至6萬筆，由於成效不錯，市長張善政今於市政會議宣布停車優惠將延長至10月底。

張善政表示，從今年6月起，市府推出市民卡App繳費享5折優惠，鼓勵大家使用行動支付，活動推出以來成效顯著，6月繳費筆數突破3萬筆，7月截至20日也超過4萬筆，預估7月會破6萬筆；另App下載人數突破15萬人，為鼓勵更多市民下載，市府決定將優惠延長至10月底，除了停車費優惠，還有點數回饋、抽獎等好康，歡迎市民多加利用。

請繼續往下閱讀...

據悉，民眾停車若持停車單至超商繳費，手續費約4元，透過銀行支付則是3.2元，行動支付則是0.5元，目前桃園每年開立逾1650萬張停車繳費單，手續費支出約3500萬元，如果全部是行動支付，則可降至825萬元，節省下來的經費也可回饋市民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法