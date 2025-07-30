為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園市民卡路邊停車5折優惠 延至10月底

    桃園市長張善政主持市政會議宣布，市民卡路邊停車優惠5折，將延至10月底。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議宣布，市民卡路邊停車優惠5折，將延至10月底。（記者謝武雄攝）

    2025/07/30 13:09

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃園市民卡2.0」1月上路，美中不足的是無法使用App付款，為此市府與各大行動支付合作，從6月1日提供行動支付服務，6、7月還提供APP用戶路邊停車5折優惠，6月透過APP繳費3萬筆、7月預估倍增至6萬筆，由於成效不錯，市長張善政今於市政會議宣布停車優惠將延長至10月底。

    張善政表示，從今年6月起，市府推出市民卡App繳費享5折優惠，鼓勵大家使用行動支付，活動推出以來成效顯著，6月繳費筆數突破3萬筆，7月截至20日也超過4萬筆，預估7月會破6萬筆；另App下載人數突破15萬人，為鼓勵更多市民下載，市府決定將優惠延長至10月底，除了停車費優惠，還有點數回饋、抽獎等好康，歡迎市民多加利用。

    據悉，民眾停車若持停車單至超商繳費，手續費約4元，透過銀行支付則是3.2元，行動支付則是0.5元，目前桃園每年開立逾1650萬張停車繳費單，手續費支出約3500萬元，如果全部是行動支付，則可降至825萬元，節省下來的經費也可回饋市民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播