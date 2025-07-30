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    氣象署發布海嘯警報！13:18起影響台灣 沿海地區民眾當心

    中央氣象署發布海嘯警報。（圖為中央氣象署提供）

    中央氣象署發布海嘯警報。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/30 12:09

    〔記者林志怡／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8的地震。中央氣象署說明，海嘯波預計13:18抵達台灣東部外海，氣象署於11:40發布海嘯警報，沿海地區民眾務必提高警覺並嚴加防範，注意海浪突然湧升造成的危害。

    中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今日上午7時25分於俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，因量測方式不同，太平洋海嘯中心提供資訊為地震規模8.7、深度74公里，美國地質調查所提供的資訊則是規模8.8、深度20.7公里。

    吳健富解釋，遠地地震對台灣的影響需靠全球的監測網，仰賴美國地質調查所與太平洋海嘯中心的訊息，台灣接收到消息後才能應變，並針對台灣6區沿海預估海嘯波抵達時間與波高。

    中央氣象署預估，這次海嘯波預計在13:18至13:45先後抵達台灣東部沿海、東南沿海、東北沿海、西南沿海、北部沿海、海峽沿海地區，其中東南沿海、西南沿海地區浪高可達0.3至1公尺，其餘沿海區域浪高均小於0.3公尺。

    對於海嘯波高的影響，吳健富表示，0.3公尺以下波高注意即可，但若波高達到0.3公尺至1公尺，人車可能會被沖走，另1公尺至3公尺的波高可能衝破3公分木板，3公尺以上波高則會淹沒沿海地區，且海嘯波可能是一波一波的進入陸地，民眾切勿在第一波訊息過後就前往海上活動。

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