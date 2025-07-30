苗縣府輔導「報錯考科」選填志願 建臺高中新任董事長鞠躬致歉

建臺高中董事長葉雲城（左）、代理校長張熒芳（中）、教務主任陳瑩樺（右）向在座學生、家長鞠躬致歉。（記者彭健禮攝）

2025/07/30 12:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大學分科測驗昨（29）日成績寄發，苗栗縣政府今天上午辦理私立建臺高中輔導選填志願說明會，邀請專家、老師為被報錯應考科目的學子進行一對一的輔導。建臺高中新任董事長葉雲城出席，向出席的學生、家長鞠躬致歉；縣長鍾東錦也表示，錯誤已經造成，希望把傷害降到最低，協助填選到最佳的志願，並鼓勵學生，人生際遇或許因此有變化，但不失為成長的養分。

說明會上午在縣府第一辦公大樓A401會議室辦理，有13名學生參加，縣府邀請高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉及縣立大同、興華高中輔導主任等專家，依各學生分科成績落點，進行一對一的志願選填輔導。

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除學生、家長，鍾東錦率縣府教育處長葉芯慧、科長，與立委邱鎮軍出席關心；校方則由新任董事長葉雲城、代理校長張熒芳、教務主任陳瑩樺與會。

葉雲城感謝鍾東錦、邱鎮軍對此事的關心與協助，並與代理校長、教務主任向在座的學生及家長鞠躬致歉，表示此事非大家樂見，校方也會盡全力補救，協助學生進入理想學校就讀。

鍾東錦並鼓勵學生，人生會遇到許多奇奇怪怪的事情，學生有了此次經歷，也許會更成熟，尤其青春有限，大學是人生一個重要階段，希望學生都能依照志願去發揮，好好讀書汲取知識，未來大展長才。

分科考試前，建臺高中爆出校方報錯23名考生應考科目事件，引發關注，雖縣府、立委、議員等為考生請命，但教育部及大考中心明確表示，為維持公平，無法臨時改正，有1名學生為此棄考。

縣府邀請專家、老師為學子進行一對一的志願選填輔導。（記者彭健禮攝）

苗栗縣長鍾東錦（中）率教育處長葉芯慧（左），與立委邱鎮軍（右）與會關心。（記者彭健禮攝）

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