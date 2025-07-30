西南氣流今明最強！ 中南部防豪雨以上降雨

低層大氣風場。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/30 12:01

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣受到西南氣流影響，中南部地區連日出現強降雨。中央氣象署預報員朱美霖指出，今天整日至明日清晨是西南氣流影響最顯著時期，苗栗以南雨勢最為明顯，加上西南氣流與台灣地形交互作用，山區、近山區平地有長延時顯著雨勢。

朱美霖說明，中央氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，自28日0時至今日上午10時，嘉義以南累積雨量普遍超過500毫米，台南達到近600毫米，高屏也有近700毫米，且強降雨仍會持續至明日清晨。

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對於接下來的降雨趨勢，朱美霖表示，苗栗以南今日將持續出現超過30毫米的時雨量，且降雨較顯著時可達到80毫米，今天白天中南部山區將持續有強降雨發生，苗栗以南、台東普遍有大雨，台中、南投、嘉義以南、雲林山區、台東山區有豪雨以上降雨。

朱美霖表示，北部、東半部地區白天則是多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，今日晚間除山區強降雨持續，平地有下一波雨勢發生，明天白天西南風稍有減弱，強降雨稍有趨緩，但南部、高屏地區持續有顯著雨勢。

週四至週六持續吹西南風，但雨勢將比前幾天緩和，嘉義、南部地區仍要注意顯著雨勢，週日、週一有下一波西南風增強，帶來強降雨，苗栗以南注意大雨或豪雨，週二起西南風減弱，強降雨再度趨緩。

朱美霖提醒，在強勁的西南風影響下，大台北、東半部地區因為過山沉降作用，將有35至36度左右的高溫，且因山區近期雨時較長，容易有坍方、落石、土石流等，且可能出現溪水暴漲，民眾非必要應盡量避免前往，並隨時提高警覺。

定量降水預報12小時預報圖。（圖由中央氣象署提供）

豪雨特報。（圖由中央氣象署提供）

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