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    首頁　>　生活

    基隆江家慶與黃乃文獲師鐸獎 陪伴教育改變學生軌道

    仁愛國小教師江家慶以尊重與包容為教育出發點，陪伴孩子的情緒循循善誘。（基隆市教育局提供）

    仁愛國小教師江家慶以尊重與包容為教育出發點，陪伴孩子的情緒循循善誘。（基隆市教育局提供）

    2025/07/30 12:25

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市仁愛國小江家慶老師與安樂高中黃乃文，長年深耕教育，分別以溫暖陪伴循循善誘，啟發孩子的優勢與自信，改變了學生人生軌道，獲選教育界最高榮譽「師鐸獎」。

    江家慶老師注重學生的品格與能力，以「尊重與包容」為出發點，強調陪伴學生面對錯誤與情緒，他很關注學生情緒與人際互動，在教學過程中，他細心觀察、用心引導，以溝通與理解化解師生間的衝突。

    其中，小睿從1名因家庭因素而封閉自我的學生，在江家慶的陪伴與運動訓練中，逐步建立自信，不僅開朗地與同儕互動，甚至於國高中階段在田徑場上大放異彩，勇奪多項獎牌，江家慶的陪伴引導改變孩子的人生軌道。

    黃乃文老師以「讓孩子點燃內心的光」為教育信念，他認為學習應該從生活、環境中發現知識與價值。他本身在八斗子海邊長大，童年在海邊成長記憶，是他推動「自然探索與在地教育」動力。他積極促進跨領域合作，結合海洋生態、在地文化與公民關懷，規劃符合學生興趣的學習歷程。

    他在輔導1名轉學生「欣欣」（化名）厭學過程中，不以傳統教學方式，而是設計戶外淨灘活動，透過自然場域的接觸，啟發欣欣對學習動機；並延伸科學實驗與團體課程，欣欣逐漸恢復自信，走出自我陰霾，步上學習軌道。

    基隆市教育處處長徐嬿立讚譽2位老師為「陪伴式教育」的最佳代表，不僅善用教學專業，更願意用生命影響生命。2位老師展現教育人堅持理想鄉，透過他們的故事，以陪伴溫度與力量引導更多學生。

    基隆安樂高中教師黃乃文「讓孩子點燃內心的光」為教育信念」，鼓勵學生跨領域學習，找到學習與自信。（基隆市教育處提供）

    基隆安樂高中教師黃乃文「讓孩子點燃內心的光」為教育信念」，鼓勵學生跨領域學習，找到學習與自信。（基隆市教育處提供）

    仁愛國小教師江家慶以尊重與包容為教育出發點，陪伴孩子的情緒循循善誘（基隆市教育局提供）

    仁愛國小教師江家慶以尊重與包容為教育出發點，陪伴孩子的情緒循循善誘（基隆市教育局提供）

    基隆安樂高中教師黃乃文「讓孩子點燃內心的光」為教育信念」，鼓勵學生跨領域學習，找到學習與自信。（基隆市教育處提供）

    基隆安樂高中教師黃乃文「讓孩子點燃內心的光」為教育信念」，鼓勵學生跨領域學習，找到學習與自信。（基隆市教育處提供）

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