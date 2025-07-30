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    台南推行「可辨別內容物垃圾袋」政策 試辦範圍擴大

    南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。（南市環保局提供）

    南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。（南市環保局提供）

    2025/07/30 12:05

    〔記者蔡文居／台南報導〕為防範危險物混入一般垃圾、提升分類正確率，台南市環保局去年起在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合格率達95%，每月垃圾量減少約18公噸。8月1日起擴大試辦至永康區六合里與東橋里，實施期間，民眾須使用可辨識內容物的垃圾袋投遞垃圾。

    針對民眾關心是否須另行購買專用垃圾袋，南市環保局說明，家戶不必特別購買新袋子，只要是可清楚看見內容物的透明或半透明塑膠袋皆可使用，如裝早餐的塑膠袋、購物用的紅白背心袋、衣物包裝袋等，都可拿來裝垃圾。至於無法辨識內容物的袋子，仍可用來裝回收物，避免浪費。

    南市環保局表示，推動「可辨別內容物垃圾袋」可協助清運人員快速辨識垃圾中是否混入危險物或回收物，也可有效縮短檢查與收運作業時間。至於電池、高壓瓶、打火機等危險物品請勿投入一般垃圾，應另交資源回收車；廚餘則應直接倒入廚餘桶。

    環保局長許仁澤說，此次擴大試辦將持續觀察民眾的配合度與分類成效，未來視執行情況再評估擴大執行，讓台南朝向永續城市邁進。

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