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    雨炸不停！彰化12座滯洪池全開 年底這新池入列

    員林龍燈公園滯洪池水位上升，龍型雕像倒映池中，成為大雨來時別具意境的景象。（縣府提供）

    員林龍燈公園滯洪池水位上升，龍型雕像倒映池中，成為大雨來時別具意境的景象。（縣府提供）

    2025/07/30 12:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕雨神連日發威，彰化地區一連下了一周的雨，讓不少民眾直呼快「發霉」了。中央氣象署預估這波雨勢還會持續到下星期，提醒民眾慎防瞬間豪大雨。彰化縣內12座滯洪池也正全面啟動蓄水功能，發揮降低淹水風險的作用，今年底將有第13座新池上場。

    縣政府水資處表示，每當颱風來襲前，縣府都會先將滯洪池抽乾，預留空間應對瞬間暴雨造成的水患。不過在非颱風期間，滯洪池不會預先抽水，而是隨著雨量自然蓄積水量，達到分流排洪的效果。

    像是今年7月8日丹娜絲颱風帶來的短時強降雨，就曾讓員林龍燈公園（最高蓄水量4.7萬立方公尺）、圓林園滯洪池生態公園（3.1萬立方公尺）在3小時內達到滿水位，暫停排水功能，只能等雨勢減緩後再以馬達抽水排出。平時未達滿水位時，滯洪池便能持續發揮滯洪功能，減少當地積水風險。

    水資處指出，全縣12座滯洪池總蓄水量高達236萬立方公尺，滿水位後就要等雨歇，路面及附近區排開始恢復排水，滯洪池水流也會跟著排出，蓄水快、排水也快，今年底前，彰化還會新增一座滯洪池，即位於鹿港鎮洛津國小操場地下室的蓄洪池。這座學校操場的滯洪池兼具停車場功能，滯洪面積約4626平方公尺、蓄水量體約1.16萬立方公尺，完工後可有效改善鹿港公會堂周邊易淹水問題。

    從高空俯瞰員林龍燈公園滯洪池與周邊地區，滯洪設施發揮作用，有效減緩豪雨造成的積水問題。（記者張聰秋攝）

    從高空俯瞰員林龍燈公園滯洪池與周邊地區，滯洪設施發揮作用，有效減緩豪雨造成的積水問題。（記者張聰秋攝）

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