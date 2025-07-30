數位李登輝特展開幕 李安妮：盼傳承父親理念的初衷

前總統李登輝逝世5週年，資策會數轉院攜手國史館與李登輝基金會，共同推出《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》，李登輝基金會董事長李安妮表示，希望傳承父親理念的初衷。（記者林欣漢攝）

2025/07/30 11:56

〔記者林欣漢／台北報導〕前總統李登輝逝世5週年，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）攜手國史館與李登輝基金會，共同推出《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》，今日舉行開幕儀式，李登輝基金會董事長李安妮表示，希望傳承父親理念的初衷，基金會捐贈多年累積的重要文獻予國史館進行典藏，並由資策會數轉院以生成式AI與多模態技術將知識資產數位轉譯，打造能「說話、思考、互動」的虛擬李登輝。

「數位李登輝特展」即日起於國立台灣圖書館展出兩年，透過生成式AI與多模態互動技術，讓已故前總統李登輝「數位重生」，以嶄新方式與社會對話，開啟民主精神與未來同行的新篇章。資策會數轉院表示，將持續收集民眾的體驗數據與回饋意見，並轉化為未來對優化虛擬人物語言理解、互動邏輯與使用者體驗的基礎，更將作為推進未來更多教育、文化、觀光與公共溝通場域的應用場景。

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資策會數轉院表示，歷時半年開發，資策會FEEL Lab（未來體驗創新實驗室）團隊克服語音資料不足、語言混用與肢體動作重建等挑戰，運用深度生成模型，以「AI 對話互動」、「AI 情境重建」、「AI 跨時空合照」等場景，讓數位李登輝使用中、英、日、台多語對話，並依語境自動調整表情與語調，展現溫度與親和力。

「數位李登輝特展」選在李前總統逝世五周年舉辦，包括前總統蔡英文、教育部長鄭英耀、李登輝基金會董事長李安妮及資策會董事長黃仲銘等均連袂出席，並透過「數位電話」與數位李登輝互動；當李前總統熟悉的聲音再現，讓許多來賓眼眶泛紅，現場驚嘆連連，這不只是AI技術的展演，更是歷史溫度的重現，也期待能喚醒社會對於民主信念的珍視。

資策會董事長黃仲銘致詞時表示，李前總統的思想深具歷史厚度，讓資策會抱持高度審慎的態度，運用生成式AI技術，深度學習李前總統的政策觀點與決策邏輯，並以「聲音復刻」技術重現他獨特的聲音與語調，讓世人再次「聽見」他的話語和歌聲。黃仲銘強調，「科技不是炫技，是透過科技創新對文化歷史的傳承，更是對社會的回應與承諾。」

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