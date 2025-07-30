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    揭代理教師提敘制度困境 范雲促教育部監督地方政府落實

    立委范雲30日出席「違憲判決成空文？代理教師年資提敘看運氣」記者會，右為全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。（記者叢昌瑾攝）

    立委范雲30日出席「違憲判決成空文？代理教師年資提敘看運氣」記者會，右為全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/30 12:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭去年8月9日宣告代理教師年資提敘制度差別待遇違憲，教育部今年8月1日起要求各地方政府落實提敘辦法。但在敘薪新制即將上路前，全台代理教師仍面臨重重阻礙。全國代理暨代課教師產業工會今與民進黨立委范雲共同舉行記者會，公布第一線教師問卷結果，揭露制度落實困境，要求教育部儘速統一規範、建立平台、並監督地方政府執行落實。

    代理教師工會理事長黃湘仙首先揭露工會彙整逾百位教師問卷意見，歸納六大亂象，包括：教師怒吼「被釘在190級」，制度不一，各說各話；證明文件難以取得；薪資延遲補發，造成經濟壓力；資訊未公開，無科技化管理；人事窗口處理態度落差大；歷史年資難以補回。

    范雲表示，合格代理教師敘薪是大法官還給他們的權益，教育部不能只修聘任辦法，應該負起協助各縣市政府落實法規的責任。

    代理教師工會針對目前各縣市執行敘薪的一國多制亂象，提出三大訴求。第一、教育部應建立「全國統一年資資料平台」，統整各地歷年服務紀錄，與MyData、教師資格資料庫整合，讓教師能查詢自身年資與敘薪進度。

    其次、規範「私校服務證明格式」與「服務優良」註記標準，教育部應公告統一格式範本。不得因學校未備註『公開甄選、服務成績優良』字樣而否決教師年資，應允許教師以當年聘書、考核資料、實際任課記錄等補證方式佐證。

    第三、明確公告「私校正式年資是否採計」與「年代久遠資料遺失之補救措施」。教育部應一次說清楚私校正式聘任（具考核）的年資是否可採計，避免各縣市自行詮釋。

    工會強調，教師是教育體系的根基，不能因「不是正式編制」就讓提敘變成折磨人的關卡。釋憲不是結束，而是實踐的起點。唯有制度統一、資訊透明，才能真正落實教育人員的平等待遇。

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