嘉市日累積雨量近百毫米 八掌溪滾滾泥流驚人

八掌溪攔河堰出現滾滾泥流。（記者王善嬿攝）

2025/07/30 12:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕受西南氣流影響，嘉義縣市豪大雨不斷，截至今天上午10點許，中央氣象署農業試驗分所測站日累積雨量達91毫米，嘉義縣雨勢集中山區，嘉義縣奮起湖地區日累積雨量達271毫米最多，八掌溪攔河堰滾滾泥流自上游奔流而下，不少民眾在嘉義市彌陀映月橋旁觀看八掌溪水位，在臉書社群媒體貼文分享「八掌溪發大水了」，網友留言直呼「太恐怖了」。

近日颱風、豪雨接連而至，經濟部水利署第五河川分署除啟動防汛整備作業，去年因凱米颱風造成八掌溪大量土砂淤積，也經過緊急辦理專案疏濬工程，728西南氣流豪雨，八掌溪未再有溢堤發生，緊急疏濬達到成效。

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五河分署表示，因土的去化不易，協調租用鄰近台糖土地暫置疏浚土方，位於台南後壁區菁寮分場面積220公頃，暫置面積約60公頃、占整體菁寮分場27.3%。緊鄰菁寮分場的崩碑排水尚未整治，沿線右岸農地大雨時有機淹水情形，但依據淹水潛勢模擬，一日降雨200毫米情況下，土方暫置區地勢較高，受影響滯洪體積僅占1.8%。

五河分署規劃透過崩碑支線改道及排水路方向改變，將暫置區地表逕流直接排入八掌溪，依面積概估反而可減少約11%逕流量，降低崩碑排水負擔與溢淹情形。此次淹水主要室內水排放不及，與菁寮農場暫置土方並無直接關係。

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