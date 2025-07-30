為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏中校長陳國祥出任屏縣教育處長 縣府小內閣同步微調

    屏東縣教育處長由屏東中學校長陳國祥接任（屏東縣政府提供）

    屏東縣教育處長由屏東中學校長陳國祥接任（屏東縣政府提供）

    2025/07/30 12:37

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府教育處長楊英雪屆齡退休，縣府今天（30日）發佈人事命令，由國立屏東高中校長陳國祥出任教育處長，同時對縣府小內閣人事略微調整，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭調任行政暨研考處長，傳播暨國際事務處長則由副處長蕭裕隆升任，而原行研處處長謝孟良調任參議。

    新任教育處長陳國祥國立臺灣大學化學研究所博士、師範大學化學研究所碩士，學經歷豐富，推動科學教育，指導學生參與全國與國際科展屢獲佳績，連續辦理數理資優營與各類競賽，並促成多所大學與國中建立策略聯盟，推動資源共享，主辦多次國際交流活動，擴展學生國際視野，強化學校與社區、國際間的連結與合作，曾獲教育部高中職校長領導卓越獎。

    新任傳播暨國際事務處蕭裕隆，則是由副處長升任，其歷任地政處、觀光傳播處、交通旅遊處科長、傳播暨國際事務處副處長，從縣府約僱人員，發奮考上公職後，一路從科員、技士、科長、專員做起，能力深受長官倚重。

    原行研處處長謝孟良則調任參議，主要是考量謝孟良是資訊專才，調任參議希望他全力協助推動縣政智慧化，讓屏東縣趕上AI的浪潮。

    教育處長人事命令自8月1日起生效，傳播處長、行研處長8月5日生效，另外，屏東縣警局長戴台捷調任高雄市警察局主任秘書，新任局長由警政署國際組副組長甘炎民接任，於8月1日交接。

    傳播暨國際事務處長由副處長蕭裕隆升任。（屏東縣政府提供）

    傳播暨國際事務處長由副處長蕭裕隆升任。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播