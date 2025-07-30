屏中校長陳國祥出任屏縣教育處長 縣府小內閣同步微調

屏東縣教育處長由屏東中學校長陳國祥接任（屏東縣政府提供）

2025/07/30 12:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府教育處長楊英雪屆齡退休，縣府今天（30日）發佈人事命令，由國立屏東高中校長陳國祥出任教育處長，同時對縣府小內閣人事略微調整，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭調任行政暨研考處長，傳播暨國際事務處長則由副處長蕭裕隆升任，而原行研處處長謝孟良調任參議。

新任教育處長陳國祥國立臺灣大學化學研究所博士、師範大學化學研究所碩士，學經歷豐富，推動科學教育，指導學生參與全國與國際科展屢獲佳績，連續辦理數理資優營與各類競賽，並促成多所大學與國中建立策略聯盟，推動資源共享，主辦多次國際交流活動，擴展學生國際視野，強化學校與社區、國際間的連結與合作，曾獲教育部高中職校長領導卓越獎。

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新任傳播暨國際事務處蕭裕隆，則是由副處長升任，其歷任地政處、觀光傳播處、交通旅遊處科長、傳播暨國際事務處副處長，從縣府約僱人員，發奮考上公職後，一路從科員、技士、科長、專員做起，能力深受長官倚重。

原行研處處長謝孟良則調任參議，主要是考量謝孟良是資訊專才，調任參議希望他全力協助推動縣政智慧化，讓屏東縣趕上AI的浪潮。

教育處長人事命令自8月1日起生效，傳播處長、行研處長8月5日生效，另外，屏東縣警局長戴台捷調任高雄市警察局主任秘書，新任局長由警政署國際組副組長甘炎民接任，於8月1日交接。

傳播暨國際事務處長由副處長蕭裕隆升任。（屏東縣政府提供）

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