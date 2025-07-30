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    台灣四季特色農產烘焙伴手禮 國際烹飪藝術挑戰賽一舉奪金

    樹德科技大學餐旅系主任林宥君以台灣春茶等四季特色農產為食材，創作「台灣四季主題伴手禮」，在2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽（OICAC）擊敗各國好手，一舉奪金。（樹德科大提供）

    樹德科技大學餐旅系主任林宥君以台灣春茶等四季特色農產為食材，創作「台灣四季主題伴手禮」，在2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽（OICAC）擊敗各國好手，一舉奪金。（樹德科大提供）

    2025/07/30 11:54

    〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學餐旅系主任林宥君以台灣春茶等四季特色農產為食材，創作「台灣四季主題伴手禮」，在2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽（OICAC）一舉奪金，讓國際看見台灣深厚的文化底蘊與創新能力。

    2025大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽計有8國優秀廚藝人才競技，林宥君代表台灣參賽，作品「台灣四季主題伴手禮」巧妙結合台灣四季的特色農產，從春季鹿谷春茶、夏季玉井愛文芒果、秋季紫薯地瓜，到冬季桂圓乾，每一款食材皆蘊含豐富的季節意象與風土情感。

    林宥君透過細膩的烘焙技法與創意思維，將台灣特有的食材轉化為層次豐富伴手禮，打動評審的味蕾與心靈，在「烘焙伴手禮」項目中勇奪金牌，評審認為作品不僅展現出台灣多元的農產魅力，更以烘焙語言講述台灣四季之美，讓國際看見台灣深厚的文化底蘊與創新。

    樹德科大表示，林宥君老師能在眾多國家頂尖選手中脫穎而出，不僅是對個人專業的肯定，也再次證明台灣在國際烘焙與餐旅領域的競爭力，代表台灣技職教育向上扎根、持續開花結果。

    樹德科大餐旅系主任林宥君能在眾多國家頂尖選手中脫穎而出，不僅是對個人專業的肯定，也再次證明台灣在國際烘焙與餐旅領域競爭力。（樹德科大提供）

    樹德科大餐旅系主任林宥君能在眾多國家頂尖選手中脫穎而出，不僅是對個人專業的肯定，也再次證明台灣在國際烘焙與餐旅領域競爭力。（樹德科大提供）

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