海嘯13:18後襲台！氣象署：東南、西南沿海地區浪高恐達1公尺

俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8地震，中央氣象署發海嘯警訊，提醒國人注意。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/30 11:46

〔記者林志怡／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8地震，中央氣象署說明，海嘯波13:18抵達台灣東部外海時，波速接近噴射機速度，且東南沿海、西南沿海地區浪高可達0.3至1公尺，可能將沿岸的人、車捲走，其餘浪高均小於0.3公尺，民眾注意即可，但因海嘯波可能陸續進入陸地，民眾切勿因為第一波訊息過後就前往海上活動。

抵達台灣東部外海時 波速接近噴射機速度

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今日上午7時25分於俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震，因量測方式不同，太平洋海嘯中心提供資訊為地震規模8.7、深度74公里，美國地質調查所提供的資訊則是規模8.8、深度20.7公里。

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吳健富解釋，這次地震發生區域因太平洋板塊向西北方向隱沒至鄂霍次克微板塊（屬於北美板塊）下方，有一系列的島弧、火山與深海溝，且因海溝長度較長，可醞釀較大規模的地震。

此外，吳健富說，自1900年以來，這次地震周邊地區共發生133次規模7以上地震，其中12次規模8以上大地震，其中最大規模達到9.0，發生於1952年，同時也是全球地震觀測史上第5大地震，並引發12公尺海嘯，重創Severo-Kurilsk。

對於海嘯相關訊息發佈，吳健富解釋，遠地地震對台灣的影響需靠全球的監測網，仰賴美國地質調查所與太平洋海嘯中心的訊息，台灣接收到消息後才能應變，並針對台灣6區沿海預估海嘯波抵達時間與波高。

吳健富提到，海嘯波在深度較深的區域移動速度極快，可接近噴射機速度，但到了深度較淺的區域就會明顯減速，造成浪高堆高、引起海嘯，這次海嘯波預計在13:18至13:45先後抵達台灣東部沿海、東南沿海、東北沿海、西南沿海、北部沿海、海峽沿海地區。

對於海嘯波高的影響，吳健富表示，0.3公尺以下波高注意即可，但若波高達到0.3公尺至1公尺，人車可能會被沖走，另1公尺至3公尺的波高可能衝破3公分木板，3公尺以上波高則會淹沒沿海地區，且海嘯波可能是一波一波的進入陸地，民眾切勿在第一波訊息過後就前往海上活動。

吳健富指出，目前氣象署持續關注海嘯訊息，海嘯事件結束後氣象署會發布訊息、解除海嘯警報，告知民眾威脅解除。

以台灣為中心預估海嘯走時圖。（圖為中央氣象署提供）

中央氣象署海嘯資訊發布作業。（圖為中央氣象署提供）

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