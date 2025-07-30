三重果菜市場說明會場面火爆 蘆洲民眾嗆陳明義「搬到五股」

蘆洲民眾嗆聲議員陳明義「果菜市場搬去五股好不好」，讓陳明義當場不滿，兩度發生肢體接觸，場面一度火爆。（記者羅國嘉攝）

2025/07/30 12:44

首次上稿 11:46

更新時間 12:44（新增：陳明義說法）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲南北側都市計畫中，三重果菜批發市場遷移讓蘆洲的抗議聲浪愈演愈烈，農業局昨日召開銀河灣計畫說明會，然而到民眾發言階段，一名住蘆洲的王先生卻指著到場聲援的議員陳明義說，「剛剛有議員說他家住五股，乾脆把果菜市場搬到五股好不好」，讓陳明義當場不滿，兩度發生肢體接觸，場面一度火爆，幸兩人都沒有受傷。

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陳明義稍早回應，昨天發生這個過程，就是很清楚的帶五股人到現場去做說明，表達他的意見，不管是做什麼樣的說明，重點是如果造成交通的衝擊，會讓整個五股交通癱患，若交流道癱瘓整個生活品質會下降，所以他很清楚的表達意向。至於立委林淑芬要去導向政治事件，他到要反過來問林淑芬，「五股人支持妳20幾年，妳的立場上是什麼，你的選擇大邊放棄小邊」，交通衝擊是互相的，沒有用選擇蘆洲人放棄五股人這樣的方式他不能接受，所以就是去表達一個民意代表所要表達的意見就是如此。

昨日銀河灣計畫說明會近700名民眾頭綁布條、手持旗幟，高喊「詐騙集團」、「原地重建」等口號，表達強烈抗議。蘆洲立委林淑芬、三蘆區議員陳啟能、李翁月娥、邱婷蔚、李倩萍、顏蔚慈與五股區議員陳明義都到場聲援民意。

說明會到民眾發言階段，王先生先是詢問農業局長諶錫輝住在哪後，又指著到場的陳明義說，「剛剛有議員說他家住五股，乾脆把果菜市場搬到五股好不好」，當場讓陳明義不滿，兩人爆發衝突，場面一度火爆，陳反嗆「我有說反對？為什麼扯到五股」，隨後林淑芬、陳啟能、李倩萍馬上阻止衝突，而顏蔚慈則指陳「不要動手喔」。王先生也說「他在講話，為什麼可以打人」，最後經農業局安撫，場面才恢復秩序。

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