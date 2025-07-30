僑外生暑假打工須申請工作許可函 若無恐影響留台權益

台北市勞動局今日提醒，僑外生打工前需申請「工作許可函」，而雇主需查驗「居留證」、「學生證」及「工作許可函」，並留意工時。（資料照，記者李靚慧翻攝）

2025/07/30 11:46

〔記者蔡愷恆／台北報導〕暑假為打工旺季，許多在台就讀的僑外生選擇留在台灣打工或實習，台北市勞動局今（30）提醒，僑、外生打工前需申請「工作許可函」，雇主需查驗「居留證」、「學生證」及「工作許可函」，並留意工時，否則依法可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，恐影響僑外生畢業或是留台規劃。

勞動局表示，寒暑假期間工時仍需依《勞動基準法》所規定的法定工時辦理；非寒暑假期間，每週工讀最多不得超過20小時。另依《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》，僑外生地工作許可有效期間最長1年，到期須重新申請，僑外生在台工作須注意工作時間及勞動部給予的工作許可期限，務必提早申請，避免許可失效而有觸法之虞。

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勞動局長王秋冬說明，雇主在聘用僑外生前，務必確認僑外生是否持有有效的「勞動部核發工作許可函」，可拍照存證，並可先掃描工作許可函上的QR code，驗證許可函的真偽，或是上勞動部「全國外籍勞工動態查詢系統」，線上查驗學生工作許可的情形。

除了工作許可函，雇主也應檢視僑外生的居留證及學生證，確保僑外生合規身分，並注意工時，否則違法聘僱雇主將遭處新台幣15萬元至75萬元高額罰鍰，若5年內再犯，還可能涉及刑責。

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