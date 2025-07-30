新北接獲海嘯警訊 市府通報沿海居民嚴加防範

新北市政府災害應變中心接獲中央氣象署發布海嘯警訊，預計新北沿海將遭遇影響，雖然浪高有限，已通報沿海居民及海上作業船隻嚴加防範。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/30 11:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象署接獲太平洋海嘯警報中心通報，今天7月30日上午7時25分於俄羅斯，堪察加半島外海發生規模8.7地震，引發海嘯，中央氣象署預計今天下午1時18分許海嘯開始影響台灣，通報台灣各縣市，全國人口最多的新北市也接獲警報，告知將受到30公分高海浪影響，新北市災害應變中心（EOC）通報沿海淡水、三芝、瑞芳等區域警戒，呼籲居民及海上作業船隻注意；知情人士說，雖然海嘯警報報浪高低於漲退潮，將持續注意後續影響。

新北市災害應變中心今天上午在堪察加半島外海發生強震後，9時12分許接獲中央氣象署海嘯警訊通報「頃獲太平洋海嘯警報中心通報，2025年7月30日7時25分（台灣時間），俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7地震，震央位於東經16.00度、北緯52.20度。」

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中央氣象署初步研判，該地震所引發海嘯預計約於7月30日13時18分開始影響台灣，特此發布海嘯警訊，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

新北市災害應變中心、消防局接獲警訊，轉報各區公所，初步分析浪高約30公分，低於平日漲退潮，但仍呼籲沿海居民及海上作業船隻注意相關警訊，民眾須協助可直撥119或1999，救難單位將待命出勤救援。

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