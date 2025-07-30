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    暴雨狂襲南投中寮黃泥水漫流 「泡麵土地公」石龍宮一樓淹水

    南投市暴雨成災，旅美橋畔大眾駕訓班停車場淹水，不少汽車泡水。（莊清智提供）

    南投市暴雨成災，旅美橋畔大眾駕訓班停車場淹水，不少汽車泡水。（莊清智提供）

    2025/07/30 11:20

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕暴雨狂襲南投縣，南投市、中寮鄉時雨量高達88、71.5毫米，南投市多處淹水，綠美橋畔的駕訓班停車場淹成小河又有多輛汽車泡水，低窪區民眾無法出門；另中寮鄉也因急降雨，樟平溪暴漲，「泡麵土地公」石龍宮聯外道路淹水，水灌進石龍宮下方供奉王爺廟殿，廟方人員已警戒中。

    氣象署對南投縣發布大雷雨特報，大雨狂下在南投市、中寮鄉、名間鄉、國姓鄉，其中以南投市最驚人，上午8點到9點的時雨量高達88毫米，南投市較低窪的南營路、東山路等地區，溪流和道路都是黃色泥水，綠橋畔的大眾汽車駕訓班停車場淹成小河，有多部未移走的汽車泡水。

    中寮鄉8點到9點時雨量也達71.5毫米，樟平溪水暴漲，民眾擔心潰堤溢流不斷觀測變化，投13線道路也淹水及有土石流，位在樟平溪畔的知名「泡麵土地公」石龍宮，因雨量太大，道路淹水，而水也淹進販賣部和供奉王爺的廟殿，土地公因供奉在二樓安全無虞，廟方人員動員人力將泡麵等物品搬高，也時時刻刻盯著樟平溪水變化，廟方幹部說，雨水用倒的，真的很可怕，南投市進入北中寮的道路都淹水，住南投市工作人員找不到路進來，已請他折返回家以策安全。

    南投市南營路排水溝和道路已分不清了。（圖擷自臉書「南投人聊天室2.0」，劉晨宇提供）

    南投市南營路排水溝和道路已分不清了。（圖擷自臉書「南投人聊天室2.0」，劉晨宇提供）

    中寮鄉下暴雨，「泡麵土地公」石龍宮一樓小淹水。（吳常源提供）

    中寮鄉下暴雨，「泡麵土地公」石龍宮一樓小淹水。（吳常源提供）

    中寮鄉樟平溪溪水暴漲，水流湍急，夾帶黃泥、樹枝。（吳常源提供）

    中寮鄉樟平溪溪水暴漲，水流湍急，夾帶黃泥、樹枝。（吳常源提供）

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