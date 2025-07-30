高雄超大豪雨多處土石崩落路斷 六龜新發里台27線形成滾滾泥流

六龜新發里新發大街台27線形成滾滾泥流。（民眾提供）

2025/07/30 10:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流發威，高雄山區雨量高居全國之冠，達到超大豪雨等級，多處發生土石崩落造成道路中斷，主要集中在六龜區，六龜區新發里新發大街台27線形成滾滾泥流，六龜區六津橋大量土石崩落造成交通中斷，高市府出動怪手協助公路局開挖搶通中。

高雄山區多處發生土石崩落，甚至發生土石流，造成道路中斷，主要集中在六龜區，包括台27線8.8k、1.8K、23.5K、慧濟寺、六津橋等，目前由公路局處理中。

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尤其六龜區新發里今天的時雨量高達89毫米，新發里新發大街和平巷位於3條土石流潛勢溪流下游，因暴雨挾帶土石沖刷衝下，造成新發大街和平巷台27線形成滾滾泥流。

此外，六龜通往大津地區的六津橋上游野溪因豪雨沖刷，大量土石崩落，造成交通中斷，市府出動怪手協助公路局開挖疏通河道。

六龜新發里新發大街台27線形成滾滾泥流。（民眾提供）

六龜六津橋大量土石崩落造成交通中斷，市府出動怪手支援公路局開挖疏通河道。（民眾提供）

六龜六津橋大量土石崩落造成交通中斷，市府出動怪手支援公路局開挖疏通河道。（民眾提供）

六龜六津橋大量土石崩落造成交通中斷，市府出動怪手支援公路局開挖疏通河道。（民眾提供）

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