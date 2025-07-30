首批官方認證綠領人才！ 測驗將於8/30登場

環境部淨零綠領人才培育課程案例演練。（環境部提供）

2025/07/30 10:49

〔記者黃宜靜／台北報導〕企業對綠領人才需求急速成長，環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的課程。環境部表示，首場集中測驗將於8月30日，在全國14個考區舉行，預計1400名已接受48小時培育課程的學員參加測驗，測驗合格者可獲得合格證明；另，為協助備考，已將測驗示範題公布於「綠領人才資訊平臺」 。

國環院攜手與全國32所大專校院，於今年3月28日成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，並開設為期48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，課程費用12000元，由各開班學校收取。為鼓勵更多青年與弱勢族群參與課程，也提供學費優惠方案，若是30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要首次測驗成績即及格者，即可申請半額補助；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請全額補助。

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環境部國家環境研究院院長劉宗勇指出，該課程設計高度結合實務需求。我國自明年5月起開始繳納碳費，首波碳費徵收對象為年排碳量超過2.5萬公噸的事業單位，預估全國約500家工廠（涵蓋281家企業）將被納入課徵範圍。課程內容聚焦「碳費收費辦法」、「優惠費率及其影響分析」及「盤查登錄作業流程」等核心議題，呼籲企業主積極派員參訓，維護未來經營效益與淨零競爭力。

環境部表示，該課程今年度將安排8月30日、11月22日2場全國統一測驗，完成課程並通過測驗者，將核發「合格證明」，以作為個人或企業未來碳管理及參與淨零轉型的重要能力憑證。首場測驗設有台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東等14個考區，學員可就近參加集中測驗。

劉宗勇指出，該課程除在都會區開設外，非都會地區亦積極設班，如宜蘭縣國立宜蘭大學、南投縣國立暨南國際大學近期均有開課梯次，歡迎有興趣者至課程報名網站查詢、報名。

至於學員關心的測驗題型，環境部表示，國衛院已於「綠領人才資訊平臺」公布15題示範題。測驗採筆試方式，題型皆為4選1選擇題，內容均出自課程教材，答題時間為100分鐘，並提醒測驗期間嚴禁攜帶智慧型裝置及計算機。

環境部淨零綠領人才培育課程將於114年8月30日首次集中測驗，合格者將獲環境部官方合格證明。（環境部提供）

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