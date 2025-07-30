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    豪大雨肆虐 嘉義山區道路因坍方落石多處交通中斷

    阿里山鄉山美村福美吊橋下游約800公尺處有怪手受困滾滾洪流中。（莊信然提供）

    阿里山鄉山美村福美吊橋下游約800公尺處有怪手受困滾滾洪流中。（莊信然提供）

    2025/07/30 12:11

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受西南氣流豪大雨影響，嘉義縣山區多處道路因落石坍方致交通中斷，包括159甲線、162甲、166線與169線等縣道及嘉131線等鄉道交通中斷，由於雨下個不停，增加搶修的難度，縣府建設處呼籲非必要不要前往山區。

    縣府統計，目前169線約2公里處崩塌覆蓋整個路面；166線66.5公里處道路積水不通；162甲27.5公里處土石崩塌，路面積水交通中斷；159甲線41公里處土石崩塌道路中斷；嘉133線2K+800處落石廠商處理中，番路鄉嘉131線約1K+500處大坍方，無法通行，目前搶通中；嘉129線33K+200目前可單線通行，番路鄉嘉124線約3K+500處路面坍陷，僅小型車可通行。

    阿里山公路沿線出現幾處氣勢磅礡的雨後大瀑布，其中民眾拍下阿里山公路79.6公里的黃泥水瀑，景象驚人。

    阿里山鄉山美村福美吊橋下游約800公尺處，有部工程用怪手來不及撤走，被困在洪流中，景象怵目驚心，所幸無人受困。

    番路鄉嘉124線3K+500處路面坍陷，僅小型車可通行。（嘉義縣政府提供）

    番路鄉嘉124線3K+500處路面坍陷，僅小型車可通行。（嘉義縣政府提供）

    番路鄉嘉131線1K+500處大坍方，無法通行。 （嘉義縣政府提供）

    番路鄉嘉131線1K+500處大坍方，無法通行。 （嘉義縣政府提供）

    嘉166線66.5k道路積淹水。（嘉義縣政府提供）

    嘉166線66.5k道路積淹水。（嘉義縣政府提供）

    嘉169線2K處，崩塌覆蓋整個路面。（嘉義縣政府提供）

    嘉169線2K處，崩塌覆蓋整個路面。（嘉義縣政府提供）

    嘉129線33K+200 目前可單線通行。（嘉義縣政府提供）

    嘉129線33K+200 目前可單線通行。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣山區道路落石影響通行。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣山區道路落石影響通行。（嘉義縣政府提供）

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