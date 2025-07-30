寶瓶座δ南、摩羯座α「流星雨雙重奏」 明晚肉眼可見

寶瓶座δ南、摩羯座α流星雨示意圖。（台北天文館提供）

2025/07/30 10:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕7月底將有一場璀璨的流星雨雙重奏！台北市立天文館指出，7月31日與8月1日分別是寶瓶座δ南流星雨與摩羯座α流星雨的極大期，預測寶瓶座δ南流星雨的天頂每小時流星數（ZHR）最高可達25顆；摩羯座α流星雨雖然僅約5顆，但多有明亮、緩慢的火流星，特別引人注目。

天文館表示，兩場流星雨的輻射點位置相近，摩羯座α流星雨的輻射點約於晚間7點升起，寶瓶座δ南則在晚間8點半左右升起。當上弦月約晚間10點落下至隔天清晨都適合觀賞；尤其在凌晨2點後，流星雨的輻射點升至最高，流星數量也最多。

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天文館介紹，寶瓶座δ南流星雨屬中型流星雨，來源可能與梅克賀茲一號彗星（96P/Machholz 1）相關，流星特徵為亮度偏暗、速度適中，預估每小時天頂數量達25顆，實際觀賞時約可見15顆上下，常被視為8月英仙座流星雨的前奏。摩羯座α流星雨數量雖較少，卻常出現明亮的火球，為觀星者帶來驚喜。

天文館表示，觀賞流星雨不需要專業設備，可選擇光害低、視野開闊的地點，耐心仰望夜空，即可輕鬆欣賞這兩個同時登場但風格迥異的夏季流星雨。

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