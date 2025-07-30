為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民團質疑加熱菸通過審查「太突然」 吳昭軍：結論不會突然產生

    衛福部國民健康署昨日公布美、日大型菸商的14品項加熱菸有條件通過審查，拒菸團體相當錯愕，質疑國健署「突然」公布審查結果。（資料照）

    衛福部國民健康署昨日公布美、日大型菸商的14品項加熱菸有條件通過審查，拒菸團體相當錯愕，質疑國健署「突然」公布審查結果。（資料照）

    2025/07/30 10:40

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署昨日公布美、日大型菸商的14品項加熱菸有條件通過審查，拒菸團體相當錯愕，並質疑國健署「突然」公布審查結果。對此國健署長吳昭軍強調，「審查不會突然發生、結論也不會突然產生」，委員於審查期間秉持嚴謹專業的態度，國健署也依法行政。

    「菸害防制法」於前（2023）年3月修法完成後，明定全面禁用電子煙、嚴管加熱菸，且包括加熱菸在內的「指定菸品」，需要通過衛福部國民健康署的「健康風險評估」審查後，方可上市販售，國健署昨日有條過通過2家業者、14項品項，引起民團質疑，菸商則覺得這是吳昭軍退休前給的大禮。

    吳昭軍強調，委員審查時秉持嚴謹專業的態度，並經過這麼長時間嚴格審查，最終作出決定，國健署也尊重專業，公務人員依法行政，是否放行業者不是他決定的，且審查不會突然發生、結論也不會突然產生，至於菸商的看法，「我沒有那個意思，跟我退休一點關係都沒有！」

    至於民團質疑這次的審查結果與健康台灣願景背道而馳一事，吳昭軍強調，國健署的立場依舊是「減菸減害」，絕對不希望國人抽菸，與市面上有什麼菸品無關，指定菸品經歷2年多的專業、嚴謹審查，已經是嚴管措施，未來也會加強第三方監測，包括未來流行病學調查、盛行率等，風險都在評估當中。

    吸菸有害健康 自由電子報關心您!

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播