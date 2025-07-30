民團質疑加熱菸通過審查「太突然」 吳昭軍：結論不會突然產生

衛福部國民健康署昨日公布美、日大型菸商的14品項加熱菸有條件通過審查，拒菸團體相當錯愕，質疑國健署「突然」公布審查結果。（資料照）

2025/07/30 10:40

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署昨日公布美、日大型菸商的14品項加熱菸有條件通過審查，拒菸團體相當錯愕，並質疑國健署「突然」公布審查結果。對此國健署長吳昭軍強調，「審查不會突然發生、結論也不會突然產生」，委員於審查期間秉持嚴謹專業的態度，國健署也依法行政。

「菸害防制法」於前（2023）年3月修法完成後，明定全面禁用電子煙、嚴管加熱菸，且包括加熱菸在內的「指定菸品」，需要通過衛福部國民健康署的「健康風險評估」審查後，方可上市販售，國健署昨日有條過通過2家業者、14項品項，引起民團質疑，菸商則覺得這是吳昭軍退休前給的大禮。

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吳昭軍強調，委員審查時秉持嚴謹專業的態度，並經過這麼長時間嚴格審查，最終作出決定，國健署也尊重專業，公務人員依法行政，是否放行業者不是他決定的，且審查不會突然發生、結論也不會突然產生，至於菸商的看法，「我沒有那個意思，跟我退休一點關係都沒有！」

至於民團質疑這次的審查結果與健康台灣願景背道而馳一事，吳昭軍強調，國健署的立場依舊是「減菸減害」，絕對不希望國人抽菸，與市面上有什麼菸品無關，指定菸品經歷2年多的專業、嚴謹審查，已經是嚴管措施，未來也會加強第三方監測，包括未來流行病學調查、盛行率等，風險都在評估當中。

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