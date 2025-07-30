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    大甲鐵砧山猴子出沒 爬山遊客勿餵食

    大甲鐵砧山永信運動公園周邊有猴子出沒。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山永信運動公園周邊有猴子出沒。（記者張軒哲攝）

    2025/07/30 11:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山為台中海線歷史悠久休閒景點，是大甲民眾的後花園，桂花泉登山步道更是大甲居民健行好去處，但這處低海拔風景區，今年有兩隻猴子出沒，影響松柏園養護中心安寧，呼籲爬山民眾不要餵食，以免猴子搶奪爬山遊客食物。

    鐵砧山集觀光、休憩、生態與體健於一身，這處歷史悠久的風景區近年逐步改造，雕塑公園新增觀景平台將周遭美景收入眼簾，導入全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床網管等設施，劍井周邊與桂花泉步道綠美化整建完工，成為大甲觀光新亮點，因風景區免收門票入場費，除了假日吸引台中親子遊客遊玩，也受到外縣市民眾關注，遊覽車陸續到訪。

    今年中旬鐵砧山永信運動公園周邊陸續有兩隻猴子在此棲息，常在永信醫藥文物館、松柏園養護中心遊蕩，松柏園木瓜樹瓜果都被猴子吃光，有時社工們午餐時，猴子就在欄杆上盯著食物，社工生怕猴子會躍下搶走食物。

    這兩隻猴子身型不同，平日各自活動，似乎有登山的遊客會餵食，民眾蔡小姐說，鐵砧山除流浪狗出沒，今年還在高爾夫球場路邊撿拾一隻被棄養的受傷兔子，兔子康復後，順利找到新主人，希望民眾不要棄養動物或餵食猴子，以免受到猴子騷擾。

    台中市風景區管理所指出，會請市府人員進一步了解，也提醒遊客與猴子保持適當距離。

    桂花泉步道綠美化整建完工，成為大甲觀光新亮點。（記者張軒哲攝）

    桂花泉步道綠美化整建完工，成為大甲觀光新亮點。（記者張軒哲攝）

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