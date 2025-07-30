召開2場災後重建座談會 陳亭妃：邀中央與地方回應鄉親需求

丹娜絲颱風及後續的西南流重創台南，立委陳亭妃規劃2場座談會，邀請中央與地方出席說明，提供災民協助。（陳亭妃提供）

2025/07/30 11:47

〔記者蔡文居／台南報導〕為協助風災後農漁牧業及中小企業儘速復原重建，立委陳亭妃表示，將於7月31日（四）舉辦「災後重建雙向溝通協調會」，邀集中央與地方各部會單位與會，唯有讓問題被聽見、讓政府回應基層真實需求，政策才能真正發揮效用、協助大家早日走出災後陰霾。

陳亭妃表示，許多受災民眾在災後補助申請上面臨資訊不透明、流程繁瑣等問題，影響復原速度與信心。為使政策更貼近基層需求，特別規劃本次座談會，透過中央與地方聯合出席的方式，讓相關單位第一時間聽見基層聲音，並即時提供協助與解釋。

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上午場─農漁牧座談會，時間：7/31（四）上午9:30，地點：走馬瀨農場第六會議室，邀請單位：農業部各司署、水利署、台電、台南市政府農業局與各區公所等。

下午場─中小企業座談會，時間：7/31（四）下午2:15，地點：南台灣創新園區－國際會議廳（台南市安南區工業二路31號），邀請單位：經濟部、金管會、國庫署、南科管理局、南區國稅局、台南市府經發局、財稅局等。

有意報名者可致電立委陳亭妃服務處（電話：06-2803906）登記，以利現場座位安排。

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