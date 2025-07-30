雲嘉南好物市集 8/2國1新營服務區見

國1新營服務區（北上）將在8月2日舉辦「雲嘉南好物市集」。（圖由勞發署雲嘉南分署提供）

2025/07/30 10:51

〔記者楊金城／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署8月2日將在國1新營服務區（北上）舉辦「雲嘉南好物市集」，邀請4家參與多元培力就業計畫的社團展售特色農產品，現場提供免費試吃、抽現金抵用券，盼讓旅客支持在地好物、地方產業創生。

參與雲嘉南好物市集的有雲林縣口湖鄉梧北社區、嘉義縣飛雁創業育成協會、台南七股溪南休閒農業區發展協會、台南安南區城西社區，展售台南特產糖炒西瓜綿、一夜干、月亮蝦餅、小雨燕雞蛋糕、9號花生、馬林糖、爆米花等美食。旅客在服務台參加小遊戲，即可獲得現金抵用券與試吃品。

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勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助在地產業發展並促進就業，勞動部推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」輔導非營利民間團體傳承地方特色，發展社區產業，在雲嘉南區至今補助近2千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會，分署也提供諮詢輔導服務，提升社區產品研發、行銷推廣等。

雲嘉南好物市集現場有小遊戲拿獎品。（圖由勞發署雲嘉南分署提供）

雲林縣口湖鄉梧北社區的花生產品。（圖由勞發署雲嘉南分署提供）

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