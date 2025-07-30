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    三重果菜市場擬遷蘆洲反彈大 侯友宜：市民意見都會傾聽

    針對三重果菜市長規劃遷移至蘆洲，引發地方強烈反彈，新北市長侯友宜表示，將持續溝通。（記者賴筱桐攝）

    針對三重果菜市長規劃遷移至蘆洲，引發地方強烈反彈，新北市長侯友宜表示，將持續溝通。（記者賴筱桐攝）

    2025/07/30 10:39

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動「銀河灣計畫」，規劃將三重果菜市場遷移至蘆洲南北側農業區，引發地方強烈反彈，昨晚說明會民眾抗議聲、衝突不斷。新北市長侯友宜今天表示，市民反映的意見市府都會傾聽，將持續溝通。

    三重果菜市場遷移案爭議多年，原規劃原址都更重建，侯友宜上任後改變政策，希望藉由「銀河灣計畫」，興建智能化大型批發市場。

    侯友宜今天在市政會議後受訪表示，說明會就是藉由機會跟當地市民溝通，市民反映的意見市府都會傾聽，面對市民疑慮做好完整說明，大家會持續溝通；至於是否調整政策？侯說，市府會按照法律程序不斷溝通，考量大家的想法做到更完整。

    新北果菜公司董事長劉來通說，三重果菜市場攤商並非完全反對遷至蘆洲，也有人支持，攤商訴求低樓層的批發市場空間，方便集散貨，蘆洲腹地廣大，可滿足這項條件，至於三重果菜市場現址若都更，可能朝立體化發展，不利從事批發業，哪個行口願意到2樓或3樓做生意？反對遷移的人多半是習慣既有生活模式，不願意改變，但年輕一代或許想法不同。

    農業局指出，三重果菜批發市場以水果批發為主，蘆洲現有「大台北農產品集貨場」從事蔬菜批發及生熟食零售，原本蘆洲南北側都市計畫已劃設「批發兼零售市場用地」，經採納地方建議，調整至蘆洲捷運機廠西側土地，面積也從1.98公頃增加至3.5公頃，將水果、蔬菜批發整併在1處市場，方便業者採購，同時結合4公頃水岸跨堤平台，公園綠地不減反增。

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