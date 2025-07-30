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    西南氣流發威 曾文水庫放水271天來每秒最大量

    曾文水庫增加調節性放水，創下271天來的每秒最大量。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫增加調節性放水，創下271天來的每秒最大量。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/30 10:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南氣流影響，阿里山區昨夜起出現劇烈降雨，上游逕流不斷湧入，已達滿水位的曾文水庫，持續增加調節性放水，今晨7點，每秒來到了2150立方米，創下去年「康芮」颱風後、271天來的最大量；水利署南區水資源分署開啟溢洪道，3條巨大的白色水瀑傾洩而下，如萬馬奔騰般，畫面壯觀。

    山區降雨豐沛，讓曾文水庫與烏山頭水庫都來到滿水位，而供應民生用水的南化水庫也被灌飽，正啟動防淤隧道，放水兼排砂。

    水利署南區水資源分署觀測，曾文水庫集水區從今天凌晨0點以來，累積降雨已破150毫米，進帳豐沛，放水量也從昨夜的每秒450立方米起，到550、800、1450等立方米持續增加。

    今天早上7點，調節性放水量再增加至2150立方米，是自去年11月1日康芮颱風的2550立方米之後的每秒最大量。

    除了發電放水50立方米、永久河道放水100立方米、防淤隧道放水650立方米之外，溢洪道3門全開共1350立方米，合計2150立方米。

    南水分署人員緊盯集水區降雨、入流的實際狀況，每分鐘都在應變評估，精準操作調節性放水量，確保水庫與下游河川的安全。

    根據觀測，截至今天上午9點，曾文水庫的水位標目前來到229.51公尺，蓄水率為100%，與烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.64億立方米。

    上游降雨豐沛，曾文水庫開啟溢洪道，加大放水量。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨豐沛，曾文水庫開啟溢洪道，加大放水量。（記者吳俊鋒攝）

    上游持續降雨，曾文水庫達滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    上游持續降雨，曾文水庫達滿水位。（記者吳俊鋒攝）

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