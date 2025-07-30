俄羅斯堪察加半島8.7大地震！ 氣象署：13:18開始影響台灣

中央氣象署今日上午發布海嘯警訊。（取自中央氣象署官網）

2025/07/30 09:57

〔記者林志怡／台北報導〕今日上午俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7的地震並引發海嘯，中央氣象署地震測報中心指出，目前氣象署已發布海嘯警訊，若接獲下一報海嘯訊息時風險依然存在，可能在10點前後發布「海嘯警訊」，提醒民眾及早應變、留意疏散方向，沿海地區可往高處撤離。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今日接獲太平洋海嘯警報中心通報，上午7時25分於俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模8.7的地震，經初步研判，該地震所引發海嘯預計約於今日13時18分開始影響台灣，故氣象署發布海嘯警訊，提醒沿海民眾提高警覺嚴加防範。

請繼續往下閱讀...

吳健富解釋，遠地地震對台灣的影響需靠全球的監測網，以海嘯來說，需要仰賴美國地質調查所與太平洋海嘯中心的訊息，台灣接收到消息後才能應變，若收到訊息後還有6小時以上應變時間，會發布「海嘯消息」；若海嘯抵達時間落在3至6小時內，且預測達到1級波高（0.3公尺），會發布「海嘯警訊」。

此外，吳健富表示，如果海嘯預計3小時內抵達台灣，氣象署就會發布「海嘯警報」，由於日本距離震央較近，目前已經發布海嘯警報，而氣象署目前持續監視相關訊息，如果接獲下一報海嘯訊息、風險仍然存在，氣象署可能在10點前後發布「海嘯警報」。

吳健富提醒，海嘯來臨前，氣象署也可能發布「國家級警報」，沿海地區會開始廣播提醒民眾往高處撤離，建議海邊遊玩的民眾留意「海嘯疏散避難地圖」，以利災害發生時迅速找到並前往安全地點。

另中央氣象署指出，北部沿海地區預計13:41受影響，浪高小於0.3公尺；東北13:24受影響，浪高小於0.3公尺；東部沿海地區13:18受影響，浪高小於0.3公尺；東南沿海地區13:19受影響，浪高0.3至1公尺；西南沿海地區13:31受影響，浪高0.3至1公尺；海峽沿海地區13:45受影響，浪高小於0.3公尺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法