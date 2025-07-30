唯美日系崎頂車站無障礙電梯及天橋新建工程 8月初將動土

崎頂子母隧道場景被認為與動畫片相似。（資料照）。

2025/07/30 10:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台鐵苗栗縣竹南崎頂車站位於竹南鎮濱海地區，由於火車站階梯場景神似知名日本動畫片「你的名字」中畫面，且鄰近台鐵崎頂車站的景點崎頂子母隧道被不少民眾認為與日本動畫大師宮崎駿名作神隱少女中場景相似，吸引遊客前往拍照、朝聖。而缺乏無障礙電梯與天橋的崎頂車站，立委陳超明表示，成功爭取台鐵公司斥資3200萬元斥資新建無障礙電梯及天橋，估計明年底完工，更便利旅客。

陳超明表示，竹南崎頂車站被網友稱作台版「你的名字」、「神隱少女」實境唯美場景，假日吸引遊客造訪並在網路上留下一幅幅令人驚豔的照片，他多年前開始邀集台鐵公司針對崎頂車站周邊環境進行會勘，期間經過多次協調並在院會總質詢請行政部門加速協助，終於成功爭取台鐵公司以3200萬元進行無障礙電梯及天橋新建工程。

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地方也認為，車站雖為無人站，附近因濱海能觀賞海景、欣賞日落黃昏與列車經過車站畫面等，具觀光潛力，可多串連景點發展。

崎頂火車站階梯場景被認為與動畫片相似。（取自苗栗縣政府文觀局「苗栗玩透透粉專」）。

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