新北市高灘處提供免費練車場地 9處河濱機車練習場助攻考照

新北市河濱機車練習場設施齊全，提供民眾考照練習。（記者翁聿煌攝）

2025/07/30 10:36

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市河濱公園有9處機車練習場，每日上午7點至晚上9點免費開放市民自由使用，是民眾考照前的練習理想地點，尤其明年起機車駕照難度將提升，高灘地工程管理處歡迎備考民眾把握機會提升駕駛技巧，及早取得駕照。

高灘處長黃裕斌表示，許多民眾在考取駕照前常苦於缺乏練習，因此新北市在廣闊的河濱公園各區域設置機車練習場，分別位於板橋浮洲、板橋光復、新莊西盛、樹林山佳、三重龍門、二重疏洪道（微風運河旁）、永和福和、永和綠寶石，以及三鶯機車練習場等劃設共9處機車練習場。

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黃裕斌指出，機車練習場參考台北區監理所標準設置相關標誌與標線，包含直線平衡、二段式轉彎、直角轉彎、變換車道、鐵路平交道等項目，場內也設有照明設備，方便民眾日夜練習。場地為免費開放且無需預約，讓初學者或備考民眾能安全模擬考照路線。

來到三鶯機車練習場的一位退休體育老師分享，他帶著剛滿18歲的兒子來練習，他覺得市區道路很危險，這裡從4年前就開放機車練習場，對於周邊居民很方便。中下午來這邊練習不用排隊，是考照人的天堂，標線清楚，還有椅子可以休息，或者去河濱散步走走。

高灘處提醒，要來練車的民眾應與具有機車駕照的親友載往陪同，練習時應自備安全帽，遵守現場規範並注意安全，切勿高速行駛或做危險動作，避免影響其他使用者安全，各機車練習場詳細位置資訊，可至高灘處官網查詢或追蹤新北水漾Facebook粉絲專頁掌握最新消息。

新北市高灘處在河濱有9處機車練習場地提供民眾免費使用。（記者翁聿煌攝）

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