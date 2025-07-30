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    竹市學生暑輔沒畫重點被老師砸書踢桌腳？家長怒了擬提告

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    2025/07/30 11:14

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市某所國中近期狀況不斷。有學生在Threads社群發文提到，7月28日在學校參加暑輔時，有班導檢查作業稱要畫重點及檢查閱讀痕跡，疑因學生未做到便情緒失控，對學生發脾氣及砸書本，甚至踢學生的書桌腳，最後更因此要求全班學生罰站，對班導的失控行為，已有家長準備提告，認為學校老師情緒控管不佳，將個人情緒發洩到全班，已不適任教師之職。

    對此，校方受訪表示，正在了解情況，會依教育部規定進行通報與做後續處理。市府教育處則回應由學校處理。

    這則社群貼文也引發迴響，紛紛指向是某九年級的暑輔課程，並提到該名老師已不止一次有此行為與狀況，並稱只因檢查學生作業，學生未做到就將脾氣發洩在學生身上，還對學生動手動腳及處罰全班，這樣的行為已無法為人師表。

    另有疑已畢業學生也發文提到，先前校內有位湯姓老師也因情緒管控不當對學生動手動腳，搞到最後家長憤而提告，並指稱這所學校的老師已越來越誇張，學生這麼多，老師跟學生一樣都難控制情緒，已對學校失望等。

    校方強調，目前已在詢問狀況，也會通報教育處與教育部，依相關規定處理。至於另名湯姓教師，是發生在去年，已由調查委員會調查後進行懲處，校方都依規辦理與處置。後續也會提醒老師的班級經營管理應符合相關規定。

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有學生參加暑輔僅因作業沒畫重點就被老師砸書踢桌腳？家長怒發文擬提告。（記者洪美秀翻攝）

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