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    首頁　>　生活

    國軍進社區為災民清理家園 翁章梁兩度鞠躬感謝

    嘉義縣長翁章梁與朴子市長吳品叡接受媒體訪問時向國軍鞠躬致謝。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁與朴子市長吳品叡接受媒體訪問時向國軍鞠躬致謝。（記者林宜樟攝）

    2025/07/30 09:44

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕0728大豪雨造成嘉義縣嚴重水患，多處淹水，許多災民家具泡湯，縣府請國軍在縣內多處災區協助災民清理家園，縣長翁章梁今天早上慰問國軍，先鞠躬感謝國軍協助，幫助災民早日恢復正常生活，接受媒體訪問時與朴子市長吳品叡再次向國軍鞠躬致謝。

    翁章梁與吳品叡今天早上到朴子市一處社區慰問國軍，翁章梁說，丹娜絲颱風和大豪雨接連來襲，鄉親苦不堪言，前天大豪雨造成全縣64處淹水，今天積水雖已全部退去，但由於大量家具等物品泡水，民眾清出後，大量大型垃圾各鄉鎮市公所清潔隊人員難以負荷，因此協請國軍幫忙，感謝國軍盡心盡力幫助災後整理。

    國軍嘉義後備指揮官胡嘉宏說，今天國軍動員257旅總計30人協助，會全力支援相關工作。

    該社區前天因大雨，各戶地下室淹水，災民將泡水物品清出，由國軍協助運上垃圾車清運；居民說，在此居住21年，從沒淹水，雖然大型枝幹已清運，但排水可能遭樹葉斷枝阻塞而導致淹水，盼主管機關盡速處理。

    國軍協助社區清理家園（記者林宜樟攝）

    國軍協助社區清理家園（記者林宜樟攝）

    泡水的大量垃圾。（記者林宜樟攝）

    泡水的大量垃圾。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁向國軍鞠躬致謝。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁向國軍鞠躬致謝。（記者林宜樟攝）

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